Palworld: Alle 5 Turmbosse in der richtigen Reihenfolge besiegen? So einfach geht's

Palworld: Hier findet ihr die fünf Turmbosse und in dieser Reihenfolge solltet ihr sie bekämpfen

#1 Zoe und Grizzbolt – Turm des Rayne Syndikats (nordwestlich vom Startpunkt gelegen)

– Turm des Rayne Syndikats (nordwestlich vom Startpunkt gelegen) #2 Lily und Lyleen – Turm der Free Pal Alliance (nordöstlich des Rayne Syndikat Turms gelegen)

– Turm der Free Pal Alliance (nordöstlich des Rayne Syndikat Turms gelegen) #3 Axel und Orserk – Turm der Brüder des Ewigen Feuers (Mount Obsidian, westlich des Rayne Syndikat Turms gelegen)

– Turm der Brüder des Ewigen Feuers (Mount Obsidian, westlich des Rayne Syndikat Turms gelegen) #4 Marcus und Faleris – Turm der PIDF (nordöstlich des Free Pal Alliance Turms gelegen)

– Turm der PIDF (nordöstlich des Free Pal Alliance Turms gelegen) #5 Victor und Shadowbeak – Turm der PAL Generic Research Unit (nordwestlich des Free Pal Alliance Turms gelegen)

#1 Zoe und Grizzbolt

#2 Lily und Lyleen

#3 Axel und Orserk

#4 Marcus und Faleris

#5 Victor und Shadowbeak

Seid ihr auch dem Hype rund um das häufig als „Pokémon mit Waffen“ bezeichneteverfallen? Dann habt ihr euch nach den ersten Spielstunden mit Sicherheit schon die Frage gestellt, wo ihr diefindet und in welcherihr sie eigentlich bekämpfen solltet.Gleichvon ihnen stellen sich euch in den Weg, allerdings erwarten sie euch in den verschiedenen Türmen, die über die mächtige Map desverstreut sind. Den ersten von ihnen dürftet ihr dank des Tutorials nur schwer verfehlen, die anderen vier sind allerdings ein gutes Stück vom Startgebiet entfernt.Für eurenüber einen der Turmbosse von Palworld werden euch gleichgewährt – ein entscheidender Gewinn für euch und eure Pals, weswegen ihr euch der Herausforderung im Laufe des Spiels unbedingt stellen solltet. Im Folgenden verraten wir euch, wo ihr alle Turmbosse finden könnt und natürlich auch, in welcher Reihenfolge ihr sie idealerweise angeht.Wollt ihr bestens gerüstet in den Ring mit den fünf Turmbossen und ihren starken Pals steigen, empfehlen wir euch, zumindest einen Blick auf die nachfolgenden Informationen zu jedem von ihnen zu werfen. Vor allem die entsprechenden, deren dieangehören, sind dabei entscheidend. Welche eurer eigenen Pals stark gegen die jeweiligen Bosse sind,Zoe und Grizzbolt erwarten euch noch im Startgebiet, während ihr das Tutorial von Palworld abschließt. Dennoch solltet ihr die beiden nicht unterschätzen. Grizzbolt gehört dem Typenan, weswegen er vor allem für Bodenangriffe anfällig ist. Seine Lebenspunkte belaufen sich auf rund 30.000.Den zweiten Turmboss, Lily und ihren Begleiter-Pal Lyleen findet ihr im vereisten Gebiet der Map, weswegen es ratsam ist, Ausrüstung mitmitzunehmen, um zu ihr zu gelangen. Lyleen gehört dem Typan, was vor allem eure Feuer-Pals effektiv im Kampf gegen den Boss-Pal macht. Dieser verfügt über fast 70.000 Lebenspunkte.Ähnlich wie der zweite Turmboss halten sich auch Axel und Orserk in einem Teil der weitläufigen Karte auf, bei dessen Erkundung ihr auf entsprechendensetzen solltet, da das Gebiet von Lavaströmen durchzogen ist. Boss-Pal Orserk gehört den Typenan, weswegen sich Boden- und Eis-Pals optimal im Kampf eignen, um seine knapp 130.000 Lebenspunkte schmelzen zu lassen.Auch, um möglichst unversehrt zum Turm von Marcus und Faleris zu gelangen, benötigt ihr entsprechende. Dort angelangt erwartet euch mit Feuervogel Faleris ein besonders hitziger Kampf, dem ihr am bestenentgegentretet. So sollte es euch spätestens nach ein paar Anläufen gelingen, seine etwa 146.000 Lebenspunkte im Handumdrehen wegzuspülen.Beim letzten der fünf Turmbosse von Palworld handelt es sich um Victor, der von seinem Pal Shadowbeak im Kampf unterstützt wird. Der mysteriöse Gegenspieler hält sich tief im Norden, inmitten der eisigen Weiten der Karte auf, sodasshier eine hervorragende Lösung darstellen. Sein Pal Shadowbeak setzt – wie der Name womöglich verrät – auf Attacken des Typs. Dagegen helfen euch vor allem Pals des Typen Drache, beispielsweise einHabt ihrund lasst euch mit den Bosskämpfen noch etwas Zeit, kann es nicht schaden, einmal einenzu werfen. Derweil- doch zuerst sollen die Bugs angegangen werden.Letztes aktuelles Video: Trailer