Palworld: Mod fügt praktische Minikarte zum Spiel hinzu

Palworld: Nie mehr planlos durch die Gegend

Während sich täglich Millionen Abenteurer auf einen Streifzug durchbegeben, um Monster zu fangen und ihre Basis auszubauen, machen sich andere an die Arbeit, um dem Spiel ein paar Quality of Life-Verbesserungen hinzuzufügen.Beliebt, wie das Spiel ist, zieht es natürlicherweise auch einige Modder an, die dem Spiel ihren eigenen Touch geben wollen. Eine Modifikation, die dem vielzitierten-Klon die tatsächlichen Taschenmonster aus der Nintendo-Schmiede bescherte, wurde beispielsweise schnell aus dem Verkehr gezogen. Eine andere verpasst dem Spiel nun aberWer bisher etwas orientierungslos durch die Welt von Palworld geirrt oder sein Ziel schnell aus den Augen verloren hat, wird sich ein bisschen Hilfestellung in dieser Richtung gewünscht haben. Klar, es gibt einen Kompass am oberen Bildrand und auf Knopfdruck kann auch die Karte geöffnet werden. Ein, das in Action-Adventures und RPGs gang und gäbe ist, fehlt jedoch standardmäßig.Dieses wird nun von Modder Dekita ins Spiel integriert. Fortan steht euch im rechten unteren Bildschirmeck eine Minikarte zur Verfügung. Diese nimmt nicht zu viel Platz ein und der Bildschirm wirkt nicht zu überladen vor lauter Anzeigen. In einem runden Ausschnitt seht ihr die Umgebung, in der ihr euch gerade aufhaltet. Die, wenn ihr euch in einem Kampf befindet oder mit einer Waffe zielt und wechselt in einen Zoom, wenn ihr beispielsweise eine Höhle betretet. Sie ist im Single- wie auch Multiplayermodus nutzbar.Die Minimap-Mod kann auf der Nexus-Homepage heruntergeladen werden. Jetzt solltet ihr keine Probleme haben, eure Ziele besser zu finden. Wie ihr beispielsweisegelangt und in welcher Reihenfolge ihr sie angehen solltet, haben wir