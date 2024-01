Palworld: CEO gibt Einblick in Entwicklung: "Niemand hatte Erfahrung mit 3D-Animation"

Palworld: Pocketpair-CEO: „Pocketpair ist kein vernünftiges Unternehmen.“

Ein ungewöhnliches Spiel erfordert vielleicht einen unkonventionellen Weg in der Entstehung.

"Niemand hatte Erfahrung mit 3D-Animation."

Dass das Survival- und Monstersammel-Adventurederzeit in aller Munde ist und rekordbrechende Zahlen vorlegt, wird nicht nur in den Videospielwelt mit Staunen aufgefasst, sondern auch bei Entwickler Pocketpair selbst.Tatsächlich sei es sogarund funktioniert, verrät CEO Takuro Mizobe. Was sich in den vergangenen Jahren innerhalb der Firma abgespielt habe, hätte nicht darauf schließen lassen, dass sie einmal eines der meistdiskuterten Videospiele auf den Markt bringen.Mizobe bezeichnet die Entwicklung von Palworld als das „Gegenteil einer ordentlichen Spieleentwicklung“. Man habe alleingearbeitet, bevor überhaupt feststand, dass es ein Spiel geben sollte, berichtet er in einem Blog-Post auf Note ( via PCGamer).„Wenn die Reaktion auf den Trailer schlecht gewesen wäre, hätten wir uns gar nicht erst die Mühe gemacht, ein tatsächliches Spiel zu entwickeln.“ Dementsprechend gab es zu Anfang, als dasbestand, auch gar kein Budget für die Entwicklung. „Kein vernünftiges Unternehmen würde ein Projekt ohne entsprechendes Budget starten“, so Mizobe weiter. „Aber Pocketpair ist kein vernünftiges Unternehmen.“Während der Entwicklung habe es eine Menge Zufälle, oder wie Mizobe es ausdrückt: „Wunder“ gegeben. So sei der Wechsel von Unity auf Unreal Engine 4 geglückt, obwohlhatte. Ein neu eingestellter und sehr erfahrener Ingenieur namens Hiroto Mitsutani wollte das Spiel damit entwickeln und übernahm in dem Zuge auch noch die Ausbildung aller anderen im Team.Auch die Charakterdesignerin, die für die meisten Erscheinungen der Pals verantwortlich ist, wurdeund Mizobe wurde erst wieder auf sie aufmerksam, nachdem sie sich zufällig drei Monate später bei ihm gemeldet hatte. Ein Glücksfall für beide Parteien.Aber die Animation der 3D-Modelle für die Pals gestaltete sich als schwierig. „Sie alle brauchten um sie 20 einzigartige Bewegungen für laufen, springen, angreifen… Im Schnitt braucht man in der Branche einen Tag, um eine solche Bewegung zu erstellen“, berichtet Mizobe „Hundert Monster mit je 20 Bewegungen. Das haben wir allerdings erst nach sechs Monaten bemerkt.“ Zum Glück stellte man in der Zeit den Motion Designer Ryohei Adachi ein, der den anderen erst einmal das Prinzip des Rigging beibrachte, mit dem 3D-Animation vereinfacht wird. Niemand bei Pocketpair hatte vorher Ahnung von davon.Alles in allem war es also, den sowohl Palworld als auch Entwickler Pocketpair bisher gegangen sind. Die Zukunft wird zeigen, ob die Erfolgsstory weiter gestrickt wird. Als nächstesin der Pipeline, das auch auf Steam als Demo verfügbar ist.