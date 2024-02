Palworld: Serverkosten explodieren - In zwei Wochen um 359% gestiegen

Palworld: Service darf niemals beeintrchtigt werden

Whrend sich das Survival- und Monstersammelspielnach wie vor einer umfangreichen Spielerschaft erfreut, arbeiten die Entwickler im Hintergrund nicht nur an neuen Spielinhalten, sondern auch daran, dass alles flssig luft.Was es kostet, die Server am Laufen zu halten, damit die bis zu ber zwei Millionen gleichzeitigen Spieler ein weitestgehendknnen, teilten die Entwickler nun auf Twitter mit. Und sie stellten auch sicher: Es werden keine Kosten und Mhen dafr gescheut.Mit dem starken Ansturm, den Palworld schon in den ersten Stunden nach Release erfahren hatte, konnte auch bei Entwicklerstudio Pocketpair niemand rechnen. Dementsprechend hatten auch die Server damit zu kmpfen, diezu stemmen; im Multiplayer-Modus. In eigens anberaumten Notfallsitzungen wurden Updates entwickelt, die die Situation entschrften.„Gem unserer Anordnung, dass der Service niemals beeintrchtigt werden soll, haben wir die Server bestmglich vorbereitet,“, schreibt nun Pocketpairs Netzwerkingenieur Chujo Hiroto. „Wir fahren fort, alles zu geben, damit die Nutzer das Spiel in vollem Umfang genieen knnen“, fgte er an und schob noch die Angabe „478.000 Dollar“ hinterher.betragen die monatlichen Kosten fr die Servererhaltung also; CEO Takuro Mizobe verdeutlichte in einem Tweet , dass diese Kosten bereits um 359 Prozent seit Release des Spiels gestiegen sind.Das Geld sollte auf jeden Fall da sein, schlielich hat Palworldauf PC und Xbox erreicht. Ein bisschen sollten sie aber vorsichtshalber noch auf die Seite legen, schlielichmit unklarem Ausgang an.