Palworld: Bärenstarke Bosse mit neuer Treppen-Technik im Handumdrehen besiegen - so geht's

Palworld: Mit der neuen Treppen-Technik schickt ihr fiese Bosse direkt auf die Bretter

Seit rund zwei Wochen istin aller Munde – der von den zahllosen Fans gehypte, von vielen aber auch als unkreativer "Pokémon-Verschnitt" gesehene Survival-Sammel-Spaß schlägt weiter Wellen und immer mehr Spieler wagen sich an die durchausSolltet ihr an einem der mächtigen, die sich euchregelmäßig in den Weg stellen, doch einmal verzweifeln, hilft womöglich eine ausgeklügelte, von findigen Trainern entdeckte. Dabei macht ihr euch das Bausystem, allen voran seine, zu Nutze.Auch, wenn die meisten Palworld-Bosse euch so richtig einheizen und vor kaum einer kämpferischen Konfrontation zurückschrecken, sind sie letzten Endes doch chancenlos gegen die Macht der. Dies stellte auch der Twitter-Nutzerfest, der mit seiner gezeigten Treppen-Technik dem Led Zeppelin-Evergreen "Stairway to Heaven" alle Ehre macht:Er bahnt sich mit einer simplen Konstruktion zunächst einen direkten Weg gen Himmel, auf den er im Anschluss ein wütendeslockt. Das angriffslustige Alpha-Pal folgt ihm blind, ohne zu merken, in welcher Gefahr es sich dabei befindet. Denn erst einmal an der Spitze angekommen, ergreift makeUmove kurzerhand die Flucht und springt schnurstracks mit seinem Gleiter in die Tiefe. Wieder mit den Füßen auf dem Boden angelangt, zerstört er perdie untersten Stufen seiner Riesentreppe, sodass das gesamte Konstrukt binnen weniger Sekunden in sich zusammenfällt.So findet sich auch das völlig überrumpelte Jetragon plötzlich in einem freien Fall wieder, ohne die Möglichkeit, seinem jähen Ende zu entgehen – obwohl es eigentlich sogar die Fähigkeit besitzt, zu fliegen. Wollt ihr das Ganze einmal, bereitet die Treppe idealerweise schon einmal vor und versucht euch womöglich zunächst an einem etwas ungefährlicheren Gegner. Über den Baumodus, der standardmäßig auf der B-Taste eurer Tastatur liegt, kommt ihr per weiterem Drücken auf "C“ zurDie Technik scheint insehr beliebt zu sein und auch hierzulande scheint sie bereits erste Nachahmer gefunden zu haben. Der Tweet verbreitete sich immerhin innerhalb kürzester Zeit wie ein Lauffeuer und wurde mittlerweile fastMal angesehen. In den Kommentaren wird makeUmove für seinen originellen Einfall gelobt, andere Spieler wiederumdie Strategie dafür, dass sie es einem zu leicht macht, die sonst adrenalingeladenen Alpha-Pal-Auseinandersetzungen zu durchstehen. Vorstellbar ist, dass Entwickler Pocketpair der Treppen-Technikden Kampf ansagt – immerhin befindet sich der Überraschungs-Hit ohnehin noch in seiner Early Access-Phase.Letztes aktuelles Video: Trailer