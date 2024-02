Palworld: Extremer Verlust bei Steam: Über 1 Millionen Spieler eingebüßt

Palworld: Mehr als eine Million Spieler kehren dem Spiel den Rücken zu

Wer hoch steigt, kann auch tief fallen: Auf kaum ein Spiel trifft dieses Sprichwort so gut zu wie auf den bahnbrechenden Survival-Erfolgvom japanischen Entwickler Pocketpair.In nicht einmal zwei Tagen nach seinem Release brach der Early Access-Titel bereits die ersten Rekorde und erreichte bis Ende Januarallein auf Steam. Entsprechend hoch dort war auch die Zahl der gleichzeitigen Spieler,. Doch genau diese Zahl muss nun einenhinnehmen.Wie sich auf SteamDB nachverfolgen lässt, knackte Palworld am letzten Januarwochenende doch tatsächlich die Zahl vonund gilt in der Hinsicht nun als einer der erfolgreichsten Titel auf Steam aller Zeiten. Doch der Erfolg scheint nicht zu anhalten: Gut zwei Wochen sind seitdem vergangen und die Zahlen rapide gesunken. Angesichts der Sphären, in denen wir uns hier begegnen, kann durchaus vongesprochen werden.Fiel die Menge gleichzeitiger Spieler schon kurz nach dem Wochenende wieder unter zwei Millionen, dauerte es nur eine weitere Woche, bis man nicht einmal mehr eine siebenstellige Zahl verzeichnen konnte. Heute sind es, die bewaffnet durch die Welt von Palworld ziehen und die dort lebenden Kreaturen erlegen, fangen und für ihre Zwecke einspannen.hat der wegen Plagiatsvorwürfen kontrovers diskutierte Titel demnach in circa zwei Wochen verloren.Wie viele davon wiederkommen, bleibt abzuwarten. Zwar feierten die Entwickler am 31. Januar auf Twitter , von denen allerdings sieben Millionen auf der Xbox in den Survival-Hit gestartet sind – und davon machten sich vermutlich nicht wenige den Game Pass zu Nutze. Dass die rund 600.000 gleichzeitigen Spieler auf Steam eine starke Zahl sind, steht trotz derallerdings außer Frage.Noch befindet sich Palworld im, die Entwickler schrauben also hoffentlich fleißig an Updates und beheben aktuelle technische Probleme, die das Spiel heimsuchen. Natürlich denkt man aber auch bereits an die Zukunft: Erst vor Kurzem deutete der CEO vom Entwicklerstudio Pocketpair einan, mit dem man die