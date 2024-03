Palworld: Pocketpair will kleines Studio bleiben





Seit zwei Monaten istmittlerweile spielbar – obwohl es vielen von euch wahrscheinlich schon viel länger vorkommt. Nach wie vor ist das Survival- und Monstersammelspiel nur für PC und Xbox erhältlich. Das könnte sich demnächst ändern, wie der CEO von Entwickler Pocketpair erzählt.In einem Interview mit Bloomberg berichtet Takuro Mizobe über seineund des Studios. Dabei ist es ihm wichtig, dass Pocketpair ein kleines Studio bleibt – auch wenn man sich gegen gewisse Angebote nicht sträuben würde.So ist man beim japanischen Entwicklerstudio offen gegenüber; allerdings wolle man in einem vergleichsweise überschaubaren Team weiterarbeiten. „Wir sind ein kleines Studio und das wollen wir bleiben“, so Mizobe in Interviel (via Gamesradar ). „Ich möchte viele kleine Spiele erschaffen. AAA-Titel mit großem Budget sind nichts für uns.“ Ferner sei man bereits in Gesprächen, um Palworld auch auf andere Plattformen zu bringen. Würde das Spiel auf der PlayStation 5 oder sogar auf der Nintendo Switch erscheinen, gäbe das dem Spiel sicherlich noch einmal einen gehörigen Schub.Währenddessen arbeitet Pocketpair an stetigen Updates; ein PvP-Modus und eine Erweiterung des Spielwelt stehen auf der Roadmap. „Einfach nur Spaß zu machen, reicht für ein Spiel heutzutage nicht“, begründet Mizobe den Erfolg von Palworld. „Es muss auch den Spaß am Zusehen bieten, Mehrspieler-Elemente beinhalten und die.“ Demnächst erscheint der erste Raid, in dem Spieler das neue Pal Bellanoir finden können, wie der Account von Palworld heute auf Twitter ankündigte.Zuletzt ist es im Palworld ein wenig ruhiger geworden. Nach dem rekordverdächtigen Start musste das Spiel schon nach relativ kurzer Zeit. Für die nahe Zukunft ist jedoch einiges geplant, wie Pocketpairs Community Manager erst kürzlich ankündigte . Das Spiel hat mittlerweileauf Steam.