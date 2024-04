Palworld (Survival & Crafting) von Pocketpair, Inc. - Bildquelle: Pocketpair Inc.

DokeV kommt laut Ex-Entwicklerin vielleicht erst 2027

Der Erfolg vomAnfang des Jahres war beispiellos überraschend. Auch wenn der größte Hype erst einmal abgeklungen ist, erfreut sich das Spiel von Studio Pocketpair mit über 100.000 täglichen Spielern auf Steam im letzten Monat noch großer Beliebtheit.Es mag sich die Frage stellen, welches Spiel einen ähnlichen Erfolg haben könnte. Ein Monstersammelspaß in einer Open World, nur dass die Kreaturen diesmal vielleicht weniger offensichtlich vonabgekupfert sind, dazu ein? Und wenn wir schon beim Hype sind, vielleicht noch eine Prise? Hier kommtins Spiel.Mit einem kleinen Gameplay-Video wurde DokeV auf Twitter kürzlich als Palworld-Killer bezeichnet. Takuro Mizobe, CEO von Pocketpair ließ sich sogar zu einem Kommentar hinreißen: „“ Wie ernst ihm diese Sorge ist, sei dahingestellt, denn zum einen ist das gezeigte Ingame-Material schon mehrere Jahre alt und zum anderen gibt es zu DokeV kein Anzeichen eines Releases. Vor einem direkten Konkurrenten muss man bei den Machern des Survival-Crafting-Abenteuers also wohl derzeit keine Angst haben.Allerdings stellt Bucky, Community Manager bei Palworld, auf Twitter auch die Frage , warum immer gleich ein Kampf entbrennen müsse, wenn Spiele auch nur ähnlich sind. „Spiele können nicht koexistierten. Ihr habt nur die Aufmerksamkeitsspane für ein Spiel“, rezitierte Bucky eine fiktive Menge von Twitter-Usern. Auch wenn er das Video als altes Footage identifizierte, gab er zu: „DokeV. Ich hoffe, es taucht bald wieder auf; es hat einen tollen Soundtrack.“Wahrlich keine Worte, die manaussprechen würde (außer vielleicht, man wüsste, dass man ihn nicht fürchten müsse). Redigit, Entwickler hinter dem Crafting Game Terraria, reagierte mit den Worten: „Wenn die Leute mit Begriffen wie Palworld-Killer um sich werfen, bedeutet das, dass ihr einen guten Job macht.“Inwiefern man sich überhaupt mit einem Duell dieser Spiele auseinandersetzen muss, steht ohnehin in den Sternen, wie, dem Studio hinter DokeV, kürzlich verkündete . „Das Spiel wird nicht vorerscheinen und dies wiederum wird nicht mehr dieses Jahr herauskommen.“ Beim koreanischen Entwickler habe man gerade erst ein komplettes Team für dieses ambitionierte Open World-Projekt abgestellt, „rechnet also nicht vor 2026 oder 2027 mit DokeV.“Ob das flippige Abenteuer also lediglich das Zeug zu einemhat oder wir 2027 längst andere Maßstäbe haben – schauen wir mal, was wird. Währenddessen kann man sich bei Pocketpair noch getrost Gedanken darüber machen, ob manwill.