Palworld: Gothic-Qualle Bellanoir in zwei Schwierigkeitsstufen

Mit dem jüngsten Patch zubringt Entwickler Pocketpair nicht nur eine Reihe von Verbesserungen in das Spiel, sondern stellt vor allem auch den ersten großen Raid-Boss vor. Diesen wird es gleich in zwei Ausführungen geben.Dass man beim japanischen Entwickler fleißig daran arbeitet, das Spiel auf die nächste Ebene zu heben, zeigt der entsprechende Post auf Steam. Für diesen Sommer ist nämlich, das den Inhalt des Spiels noch einmal deutlich erweitern soll.Zunächst einmal können sich Spieler aber auf diemachen, die bereits im März angekündigt wurde. Die quallenartige Gothic-Lady erscheint an dem neu in Palworld implementierten Beschwörungsaltar und kann in zwei verschiedenen Schwierigkeitsstufen angegangen werden, wobei die „Extreme“-Version sehr schwer zu besiegen sein soll. Nach einem Sieg können Pal-Eier droppen; die Entwickler betonen jedoch, dass es nicht möglich sein wird, die Raid-Bosse fangen zu können.Zusätzlich wurden im Patch neue Items integriert , wie zum Beispiel die „Heimkehrende Gewitterwolke“, die euch zur nächsten eigenen Basis bringt, oder die Datenbrille, die euch. Die neue Ausrüstung Multiklima-Unterhemd schützt gleichzeitig vor Hitze und Kälte. Außerdem könnt ihr jetzt während der Jagd auf einen Pal sehen, wie viele von der jeweiligen Art ihr schon besitzt.Das große Update im Sommer soll mit einer zusätzlichen Insel einfreischalten, die „nie zuvor gesehene Landschaften und aufregende Abenteuer“ bieten, wie es zum Abschluss der Patchnotes auf Steam heißt. Außerdem werden neue Pals, Gebäude für die Basis, Waffen und Turmbosse zum Spiel hinzugefügt. Es gibt also einiges, worauf Spieler des Monstersammel-Survival-Games gespannt sein können. Pläne wie diese sind es vielleicht auch, warum man sich