Update vom 11. April 2024: Palworld-Spieler an der Xbox dürfen aufatmen: Der dringend benötigte Patch v0.2.1.0 ist jetzt online und verspricht die Probleme des letzten Updates auszubügeln. Multiplayer-Spielstände laufen also nicht länger Gefahr, sich beim Laden teilweise oder sogar vollständig in Datenmüll zu verwandeln. Auch das Ausbrüten von Eiern mithilfe des Inkubators und das Freischalten von Achievements in Bezug auf den Raid-Boss funktioniert laut den Patch-Notes wieder.





[Xbox Patch Notice]

Xbox version v0.2.1.0 has been released.



â–¼Bug Fixes

・Fixed a bug that prevented save data from loading correctly in multiplayer

・Fixed a bug that caused the egg incubator to not work properly

・Fixed a bug that prevented raid boss achievements from… https://t.co/eSkbW4Mxx5



— Palworld (@Palworld_EN) April 11, 2024

Warten auf den Patch: Xbox-Spieler sollen Palworlds Multiplayer-Modus vorerst nicht anrühren





In the Xbox version v0.2.0.6 that was released today, we have confirmed an issue where multiplayer player save data is not being loaded correctly when multiplayer save data from an older version is loaded.



We have identified the cause and are currently developing a patch to fix…



— Palworld (@Palworld_EN) April 9, 2024