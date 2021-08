Grow: Song of the Evertree: Weltenbauer-Sandbox-Spiel erscheint im November

Grow: Song of the Evertree erscheint am 16. November für PC, PS4, Xbox One und Switch. Das hat 505 Games bekannt gegeben. Im Kern handelt es sich um ein Sandbox-Abenteuer, in dem man seiner Kreativität innerhalb der Fantasy-Welt freien Lauf lassen darf. Hervorgehoben wird, dass der Spielverlauf eher der Entspannung dienen soll anstatt gehetzt irgendwelchen Zielen hinterher zu jagen. Zu den Aufgaben gehören u.a. die Erforschung von Höhlen, das Lösen von Rätseln, das Fangen von Insekten und das Angeln. Zudem lässt sich eine Gemeinschaft gründen, in denen man mit den Mitbürgern plaudert und ihnen bei der Lösung ihrer Probleme unter die Arme greift."Wir haben es geliebt, unseren Spielern mit Yonder ein Gefühl des Friedens zu vermitteln, und wir wollen dieses Gefühl mit Grow fortsetzen", so Cheryl Vance, Game Designerin bei Prideful Sloth. "Wir wollten, dass Alaria ein Ort ist, an dem sich alle Leute willkommen fühlen. Dass die Welten, die man baut, und die Städte, die man errichtet, einzigartig und persönlich sind. Dass es dein eigenes Zuhause fernab der Heimat wird."Letztes aktuelles Video: GameplayTrailer