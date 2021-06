House Builder: Hausbau-Simulation erfolgreich per Kickstarter finanziert

Screenshot - House Builder (PC) Screenshot - House Builder (PC) Screenshot - House Builder (PC) Screenshot - House Builder (PC) Screenshot - House Builder (PC) Screenshot - House Builder (PC) Screenshot - House Builder (PC) Screenshot - House Builder (PC) Screenshot - House Builder (PC) Screenshot - House Builder (PC) Screenshot - House Builder (PC) Screenshot - House Builder (PC) Screenshot - House Builder (PC) Screenshot - House Builder (PC)

Die am 7. Mai 2021 von FreeMind und PlayWay lancierte Kickstarter-Kampagne zur Finanzierung der Hausbau-Simulation House Builder ist am gestrigen 6. Juni erfolgreich zu Ende gegangen. Insgesamt haben 691 Unterstützer 16.272 Kanadische Dollar (gut 11.000 Euro) zugesagt und somit neben der PC-Fassung auch Umsetzungen für iOS und Android sowie Häuser im japanischen Stil als Zusatzziele erreicht.Auf Steam kann man den voraussichtlich Ende des Jahres erscheinenden Titel bereits auf die Wunschliste setzen. In der Spielbeschreibung heißt es: "Sie sagen, ein Mann muss drei Dinge in seinem Leben tun: einen Baum pflanzen, einen Sohn zeugen und ein Haus bauen. Wir können Ihnen weder mit dem Baum noch mit dem Sohn helfen, aber Sie können so viele Häuser bauen, wie Sie möchten, während Sie House Builder spielen.Werden Sie eine Ein-Mann-Baumannschaft und bauen Sie Häuser wie eine einfache afrikanische Lehmhütte und so komplex wie ein hochmodernes, energiesparendes architektonisches Wunderwerk. Lassen Sie sich von uns auf eine Reise zu verschiedenen Orten auf der ganzen Welt mitnehmen und erleben Sie die wahre architektonische Vielfalt. Sie werden versuchen, eine Lehmhütte in Afrika, ein Iglu in der Arktis, ein kanadisches Haus, ein Blockhaus in Sibirien, ein traditionelles Haus aus Ziegeln, Airbricks oder Beton und vieles mehr zu bauen.Jedes Haus besteht aus Hunderten von Elementen, die Sie gemäß den Bauvorschriften zusammenbringen müssen. Sehen Sie, wie sich die Bautechnologien voneinander unterscheiden. Erfahren Sie, wie Sie während des Bauprozesses die richtigen Materialien und Verfahren anwenden. Bauen Sie Häuser Stein für Stein, Element für Element, von den Fundamenten bis zum Dach. Elemente Ihres Hauses haben physikalische Eigenschaften und erfordern nicht nur Präzision, sondern auch etwas Geschicklichkeit, um richtig verwendet zu werden.Lernen Sie verschiedene Strukturen von Gebäuden, Baumaterialien, deren Eigenschaften und Eigenschaften kennen. Bauen Sie einfache Konstruktionen aus primitiven Materialien, aber auch hochmoderne Gebäude mit den neuesten technologischen Entdeckungen. Verwenden Sie je nach Situation und Anforderungen verschiedene Werkzeuge. Verbessern Sie Ihre Fähigkeiten, verwenden Sie bessere Geräte, um komplexe Strukturen schnell und effizient aufzubauen. Beenden Sie das Gebäude nach Ihren Wünschen. Geben Sie der von Ihnen erstellten Struktur eine einzigartige visuelle Eigenschaft unter Verwendung verschiedener Materialien und ihrer Eigenschaften."Letztes aktuelles Video: Kickstarter Trailer