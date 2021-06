Muck: YouTuber nimmt User-Herausforderung an und veröffentlicht eigenes Survival-Spiel

Kajetan hat geschrieben: ? vor 22 Minuten LeKwas hat geschrieben: ? Heute 15:12 War auch eines dieser postapokalyptischen Survivaldinger, die Jim Sterling damals ausprobiert hat. War auch eines dieser postapokalyptischen Survivaldinger, die Jim Sterling damals ausprobiert hat. War das dieses komplett fertige Spiel im Minecraft-Art Style aus dem Unity-Store, welches man unter drei, vier verschiedenen Namen und "Entwicklern" bei Steam finden konnte? War das dieses komplett fertige Spiel im Minecraft-Art Style aus dem Unity-Store, welches man unter drei, vier verschiedenen Namen und "Entwicklern" bei Steam finden konnte?

Ne, nicht das in Klötzchenoptik, war so ein Survivalshooter in postapokalyptischer Müllhaldenlandschaft mit sehr billig wirkenden Low-Poly-Modellen und irgendwelchen Robotern als Gegner./e Hab's gefunden:Wo ich mich grad wieder in dieses Desaster einlese: Dieser Entwickler, Aaron Bishop, schien generell ein sehr schmieriger Geselle zu sein, auf Kickstarter soll er ebenfalls Leute über den Tisch gezogen haben mit so einem Minecraft-Klon:Hat das Forum dann irgendwann offline genommen und sich verpisst, ohne je wieder ein Wort mit den Unterstützern zu wechseln.