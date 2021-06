Space Pirate Arena: Multiplayer-Shooter auf realem Spielfeld mit bis zu 100 m² kommt 2021 für Oculus Quest

Get your Quests ready, we've got some *big* things coming later this year! 😅 https://t.co/DhHQtFJwdL



2016 sorgte der VR-Shooterfür akute Suchtgefahr - nicht nur beim Video-Redakteur Dieter (schöne Grüße an dieser Stelle!). Auch im Zeitalter der Oculus Quest (2) will Entwickler I-Illusions einen bleibenden Eindruck hinterlassen: Das im Jahr 2021 geplante Spiel Space Pirate Arena ist ein Multiplayer-Titel, in dem man auf einem realen Spielfeld von bis zu zehn mal zehn Metern herumläuft.Hier gibt es keine Stick-Bewegung - stattdessen läuft man mit den eigenen Füßen über einen Basketball- oder Tennisplatz, durch einen leeren Saal o.ä. und schießt auf seine Mitspieler, die ebenfalls persönlich über das Feld schreiten. Die Oculus Quest (bzw. Quest 2) trackt das Areal mit ihren eingebauten Kameras und baut allerlei virtuelle Wände und Hindernisse hinein. Dadurch bekriegen sich offenbar bis zu vier Teilnehmer in einem kleinen Labyrinth - fast wie in einer Lasertag-Spielhalle!Laut Arthandsvr.com gibt es allerdings einen Haken: "Eine Art Wi-Fi"-Gerät oder ein Handy als Hotspot seien eine Voraussetzung, damit die Quest-Headsets fürs Spiel korrekt untereinander kommunizieren. Das Konzept wurde bereits 2018 bei der ersten Vorstellung der Oculus Quest präsentiert; mittlerweile hilft auch Entwickler Patrick Hackett dem Team bei der Fertigstellung, wie er auf Twitter verriet.Interessierte Quest-Besitzer sollten eine gute Kondition mitbringen und auf eine passende Beleuchtung achten. In Hallen und Sälen dürfte dies dank Facebooks fortschrittlichem Inside-out-Tracking kein Problem sein. Unter der prallen Sonne jedoch funktioniert die Erfassung kaum noch, wie wir bereits bei eigenen Tests mit der Quest im Park feststellen mussten.An schattigen Tagen bzw. Orten unter freiem Himmel ist es besser, doch auch dann kann es gelegentlich zu Aussetzern kommen, wenn zu viel Infrarot-Strahlen durch die Wolkendecke gelangen. Das Tracking der Quest nutzt schließlich ebenfalls Infrarot-Strahlen. Am besten dürfte es draußen in den Dämmerstunden funktionieren. Oder man sucht sich lieber gleich eine leere Halle - und bekommt so mit geringen Kosten ein ähnliches Erlebnis wie in einer VR-Spielhalle!Die Rahmenhandlung spielt übrigens im gleichen Universum wie Space Pirate Trainer, inklusive unterschiedlicher Waffen, Gadgets und Levels, die entsprechend auf die Spielfeldgröße angepasst werden.