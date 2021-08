Space Pirate Trainer DX: Update für Quest ermöglicht bald großflächigen Multiplayer - ähnlich realem Lasertag

Sooo… We’re going to launch Arena soon! Short thread #SPTDX (1/6) pic.twitter.com/SOrFq766F8



Entwickler I-Illusions tüftelt seit langem an Mehrspieler-Matches mit der Oculus Quest, bei denen die Teilnehmer auf einem geräumigen realen, zehn mal zehn Meter großen Spielfeld herumlaufen - fast wie beim echten Lasertag! Im Oculus-Blog wurde bekanntgegeben, dass diese neuartigen Mehrspieler-Matches nicht als eigenes Spiel, sondern als Update für den Klassiker Space Pirate Trainer zum Test ) erscheinen werden.Das Update wird am Donnerstag, 9. September nur für die eigenständigen, kabellosen Oculus-Quest-Headsets (1 und 2) erscheinen, und zwar zum Preis von 24,99 Dollar. Besitzer des Originals bekommen das Update kostenlos. Wer also vorher zuschlägt, kommt letztendlich günstiger in den Genuss des Gesamtpakets (derzeit 14,99 Euro).Für den heiß erwarteten Modus "Arena" ist viel Platz nötig: Ganze zehn mal zehn Meter sind Pflicht - z.B. in der Sporthalle oder auf einer Tennisplatz-Hälfte. Wie Mixed.de berichtet, lässt sich der Modus sowohl online als auch "koloziert" starten - also im gleichen Raum, während sich die Headsets mit einer neuen Art des Trackings gegenseitig erfassen. Während der Schusswechsel soll ein Warnsystem dabei helfen, dass man nicht mit dem Feind zusammenprallt. Vorm Match darf man aus fünf unterschiedlich designten Schauplätzen auswählen - oder man baut sich im Editor eigene Arenen. Mixed.de erläutert:"Laut Ars Technica läuft der kolozierte Mehrspieler auf Basis eines P2P-Netzwerks , das von Facebook eigens für Oculus Quest entwickelt wurde. Die konkrete Tracking-Lösung selbst stammt vom belgischen VR-Studio i-Illusions."Für Personen mit wenig Platz steckt übrigens eine weitere neue Mehrspieler-Variante im Update: Es handelt sich um eine Abwandlung des klassischen Spiels, deren Prinzip ein wenig an den Tetris-Multiplayer erinnert. Hier schickt man dem verbundenen Mitspieler keine störenden Blöcke hinüber, sondern attackierende Droiden. Man sollte also nur die Gegner der passenden Farbe abschießen, damit man nicht von noch mehr Blecheimern angegriffen wird. Der überlebende Spieler gewinnt letztendlich. Wer möchte, kann diesen Modus auch im gleichen realen Raum wie der Mitspieler starten, so dass man sich gegenseitig in der virtuellen Welt sieht.Letztes aktuelles Video: TeaserTrailer