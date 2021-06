Terra Nil: Umweltbewusster Reverse-City-Builder angekündigt

Screenshot - Terra Nil (PC) Screenshot - Terra Nil (PC) Screenshot - Terra Nil (PC) Screenshot - Terra Nil (PC) Screenshot - Terra Nil (PC) Screenshot - Terra Nil (PC)

Das Entwickler-Studio Free Lives ( Broforce ) und Publisher Devolver Digital haben Terra Nil für PC angekündigt. Das Spiel ist ein "Reverse-City-Builder" über die Wiederherstellung von Ökosystemen, an einem fernen, noch nicht festgelegten Zeitpunkt in der postapokalyptischen Zukunft.Devolver Digital: "Terra Nil stellt Spieler und Spielerinnen vor die Aufgabe, die globale Umwelt zu verjüngen. Die Spielausrichtug mit offenem Ende durchläuft dabei mehrere Stufen der Wiederherstellung, einschließlich der Kultivierung der Artenvielfalt, der Rettung des Klimas und sogar des Recyclings der Gebäude, die benutzt wurden, um überhaupt dorthin zu gelangen. So durchquert man den Planeten und restauriert verschiedene geografische Regionen, jede mit ganz eigenen einzigartigen Herausforderungen und spezifischer Flora und Fauna. Navigiert über weitläufige, prozedural generierte Karten mit üppigen, handgemalten Umgebungen, in denen sich alles (außer den Felsen) bewegt und atmet."Ab dem 16. Juni 2021 wird auch eine Demo des Spiels beim Steam-Next-Festival zur Verfügung stehen.