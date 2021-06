Ynglet: Springen wie ein Weltraumdelfin

Ein schwebender Platformer, der kein Platformer ist - Keine Plattform weit und breit (ziemlich ungewöhnlich für ein Platformer-Spiel)!

Fließende Schwierigkeitsstufen - Finde mit den granularen Schwierigkeitseinstellungen genau das richtige Herausforderungsniveau. Durch die Möglichkeit, jederzeit schnelle Respawn-Punkte zu setzen, müssen frustrierende Abschnitte nie wiederholt werden.

Gute Vibes - Schwirre in Wände, die dich zurückwerfen. Das fühlt sich nicht nur fantastisch an, sondern sieht auch fantastisch aus!

Hab ich schon erwähnt, dass es keine Plattformen gibt?

Reaktive Soundlandschaft - Der Soundtrack ist dank der maßgeschneiderten und unnötig komplizierten Musiksoftware von Ynglet höchst reaktionsschnell und dynamisch.

Zum Leben erweckte Kritzeleien - Der handgezeichnete Stil des Artworks orientiert sich an einem Illustrationsansatz und erinnert an ausdrucksstarke Kritzeleien, die zum Leben erweckt werden. Hier finden sich jede Menge ungewöhnliche Kreaturen, die ihr eigenes Ding machen und die Welt lebendig wirken lassen.

Screenshot - Ynglet (PC) Screenshot - Ynglet (PC) Screenshot - Ynglet (PC) Screenshot - Ynglet (PC) Screenshot - Ynglet (PC)

Am 5. Juni 2021 haben der experimentelle dänische Spiele-Entwickler Nicklas "Nifflas" Nygren ( Affordable Space Adventures Knytt ) und Publisher Triple Topping den meditativen Blasen-Plattformer Ynglet für PC veröffentlicht. Auf itch.io und Steam , wo die bisherigen Nutzerreviews zu 100 Prozent positiv ausfallen, wird aktuell noch ein Launch-Rabatt von zehn Prozent auf den regulären Verkaufspreis von 6,59 Euro bzw. 4,99 Dollar gewährt.Ynglet wird von den Machern als meditatives "Jump'n'Swim" mit handgezeichneter Grafik und interaktivem Soundtrack beschrieben, in dem man wie ein "Weltraumdelfin" zwischen Blasen, die am Himmel schweben, hin- und herspringt.Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer