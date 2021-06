Fast & Furious: Spy Racers - Der Aufstieg von SH1FT3R: Rennspiel zur Netflix-Serie rollt an

Screenshot - Fast & Furious: Spy Racers - Der Aufstieg von SH1FT3R (PC, PS4, Switch, One) Screenshot - Fast & Furious: Spy Racers - Der Aufstieg von SH1FT3R (PC, PS4, Switch, One) Screenshot - Fast & Furious: Spy Racers - Der Aufstieg von SH1FT3R (PC, PS4, Switch, One) Screenshot - Fast & Furious: Spy Racers - Der Aufstieg von SH1FT3R (PC, PS4, Switch, One) Screenshot - Fast & Furious: Spy Racers - Der Aufstieg von SH1FT3R (PC, PS4, Switch, One) Screenshot - Fast & Furious: Spy Racers - Der Aufstieg von SH1FT3R (PC, PS4, Switch, One)

Mit Fast & Furious: Spy Racers - Der Aufstieg von SH1FT3R haben Outright Games, Universal Games und 3DClouds ( King of Seas Xenon Racer ) ein Rennspiel zur gleichnamigen Netflix-Serie angekündigt, das im November 2021 für PC (Steam), PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch erscheinen soll.Spielbeschreibung des Herstellers: "Mach deine Spionageausrüstung bereit und fahre in Fast & Furious: Spy Racers Rise of SH1FT3R zum Sieg! Es ist Zeit, dich Tony Toretto als Spy Racer in einem Rennturnier auf der ganzen Welt anzuschließen – von LA bis zur Sahara und darüber hinaus. Schlüpfe in die Rolle eines Spy Racers und kämpfe gegen die wiedererstarkte kriminelle Rennorganisation SH1FT3R.Beweise, dass du zu den Besten zählst, indem du mit deinen Gadgets über einzigartige Strecken rast und geheime Abkürzungen nutzt. Personalisiere dein Auto mit einzigartigen Skins und schalte neue Gegenstände im Spiel frei. Tritt im Couch-Koop-Modus mit einem Freund an oder spiele online mit bis zu 5 anderen Spielern. Wenn du schon immer ein asphaltgestählter Undercover-Spion sein wolltest, dann sind die Spy Racers deine Crew!"Letztes aktuelles Video: AnkündigungsTrailer