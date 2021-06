Bleak Faith: Forsaken: Soulslike-Rollenspiel rückt näher

Screenshot - Bleak Faith: Forsaken (PC) Screenshot - Bleak Faith: Forsaken (PC) Screenshot - Bleak Faith: Forsaken (PC) Screenshot - Bleak Faith: Forsaken (PC) Screenshot - Bleak Faith: Forsaken (PC)

Eigentlich hätte das 2019 erfolgreich per Kickstarter finanzierte Action-Rollenspiel Bleak Faith: Forsaken von den Archangel Studios schon 2020 erscheinen sollen. Doch die Entwicklung hat sich hingezogen. Aktuell ist die Veröffentlichung auf dem PC für Ende 2021 geplant. Auf Steam kann man das Open-World-Abenteuer ins Souls-Manier seit Kurzem auf die Wunschliste setzen. Umsetzungen für PlayStation 4 und Xbox One sind ebenfalls geplant, sollen aber erst später folgen.In Bleak Faith erkundet man die Ruinen einer untergegangenen Zivilisation, in der zahlreiche Gefahren lauern. Die Macher versprechen ein herausforderndes Kampfsystem, bei dem Positionierung, Timing und Ressourcen-Management essentiell seien. Außerdem soll es epische Bosskämpfe, Survival-Horror-Elemente sowie unterschiedliche Klassen mit individuellen Spielstilen und teils unumkehrbaren Entscheidungen in der Charakterentwicklung geben.Letztes aktuelles Video: Trailer