Bleak Faith: Forsaken: Vorwürfe wegen angeblichem Animationsklau von Elden Ring

Erst vor wenigen Tagen ist das Indie-Soulslikeerschienen und die Entwickler von Archangel Studios sehen sich schon jetzt mitkonfrontiert.Im Steam-Forum beschuldigen mehrere Nutzer das Team, Animationen für ihr Spiel von From Softwares Blockbustergestohlen zu haben und posteten Vergleichsvideos, um ihre Vorwürfe zu belegen. Die Entwickler haben bereitsund verteidigen sich damit, die Animationen bei einem öffentlichen Händler legal gekauft zu haben.Die im Steam-Forum aufgebrachten Vergleichsvideos zu denaus Bleak Faith Forsaken und Elden Ring finden sich unter anderem auf Imgur: Das erste Beispiel zeigt die Movesets vom Claymore und Uchigatana, beim zweiten geht es um einen Bossgegner, der mit einer langen Waffe um den eigenen Körper schwingt und dabei ordentlich Staub aufwirbelt.Angesichts der Videos scheinen die Vorwürfe zunächst verständlich, doch Archangel Studios haben eine Erklärung parat : Es handelt sich um über dengekaufte Animationen, die dort schon seit Jahren erhältlich seien. Alle Animationen, die nicht direkt im Studio entstanden sind, seien von dort gekauft und im fertigen Spiel genutzt worden:„Wir haben das schon mal gehört, aber ihr könnt die Animationen selber kaufen, wenn ihr wollt, da sie öffentlich erhältlich sind und das schon für eine lange Zeit. Weitere Fragen oder Probleme solltet ihr an Epic richten. Wir sind bereit, Dinge zu überarbeiten, wenn etwas mit dem Marketplace nicht in Ordnung ist, aber wir haben keine Benachrichtigung von Epic bekommen und wir sind auch deren Kunden.“Die Entwickler teilten das Profil von Epic Marketplace-Nutzer PersiaNinja , dessen Inhalte aber mittlerweile nicht mehr auf der Plattform zu finden sind. Ob er diese nach den Vorwürfen an die Bleak Faith Forsaken-Entwickler selbst offline genommen hat oder man bei Epic bereits reagiert hat, ist derweil unklar. Nutzer hatten sich beimmit den Vorwürfen gemeldet.Neben den möglicherweise gestohlenen Animationen ist Bleak Faith Forsaken aber noch auf andere Art negativ aufgefallen: Auf Twitter bemängelten mehrere Nutzer, darunter auch yaboimisha , dass die Entwicklergenutzt haben sollen, die unter anderem für Icons im fertigen Spiel gedient habe.Auch auf diese Vorwürfe haben die Entwickler allerdings reagiert und erklärt , man würde bereits anarbeiten. Nichtsdestotrotz sei dies ursprünglich eine bewusste Entscheidung gewesen. Wer angesichts der Kontroversen lieber die Finger von Bleak Faith Forsaken lässt und sich auf weitere Inhalte zu From Softwares Rollenspiel freut: Wir haben schon jetztfür euch.