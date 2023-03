Bleak Faith: Forsaken: Entwickler wollen Animationen nach Anschuldigungen austauschen

Bleak Faith Forsaken: Epic will keine Verantwortung übernehmen

Durchwachsene Meinungen auf Steam

Nach den Vorwürfen, die Entwickler vonhätten Animationen vongeklaut, gibt das Team der Archangel Studios nun ein Statement ab., einige Animationen nicht selbst erstellt, sondern von einemgekauft zu haben. Die dort zu findenden Inhalte sind mittlerweile gelöscht, er selbst hat sich offenbar an zahlreichen From Software-Titeln bedient. Nun wollen die Entwickler eben jene Animationen in Bleak Faith Forsaken durch eigene ersetzen.Da die Archangel Studios angeben, nicht gewusst zu haben, dass die Animationen keine Eigenkreationen des Händlers gewesen seien, wandten sie sich an Epic selbst, um der Sache auf den Grund zu gehen. Auf Steam teilten die Entwickler nun, die man daraufhin von Epic erhalten hatte:„Gemäß des Marketplace Vertriebsabkommens, repräsentiert und garantiert jeder Marketplace Verkäufer gegenüber Epic, dass sie die angemessenen Rechte haben, ihre Inhalte hochzuladen. Wie bei jedem Laden, der Inhalte von Drittanbietern beherbergt, ist Epic jedoch nicht in der Position, diese Rechte unabhängig zu verifizieren und Epic garantiert dies auch nicht den Käufern dieser Inhalte.“Für die Archangel Studios ist das natürlich wenig hilfreich. Im Klartext bedeutet die Aussage von Epic schließlich, dass man sich von jeglicher Schuld lossagt undübernimmt. Der Käufer soll für erworbene Inhalte haften und damit auch bei möglichem Betrug die Konsequenzen übernehmen. Um die Vorwürfe, die Entwickler hätten gewusst, dass die Animationen eigentlich aus Elden Ring stammen, zu entkräften, wolle man die rechtlich„Das ist für uns nicht zufriedenstellend, daher haben wir die Entscheidung getroffen, die vom Laden gekauften Assets in den nächsten Tagen zu ersetzen. (Einige Änderungen waren in den letzten Patches, mehr kommen in den nächsten Tagen). Das hier war definitiv eine wichtige Lektion für uns und hoffentlich auch andere Indie-Entwickler, dass Assets in diesen Läden offenbar nicht gutgläubig gekauft werden können.“Trotz einiger Ausreißer applaudiert der Großteil der Kommentatoren auf Steam das Statement der Entwickler von Bleak Faith Forsaken. Das Spiel selbst schafft es trotzdem nicht über einenheraus, von knapp 1.300 Bewertungen sind lediglich rund zwei Drittel positiver Natur.Vor allem kritisiert werden technische Aspekte wie Bugs oder ungenaue Hitboxen. Kurioserer Natur sind Beschwerden über, mit denen Spieler in der Welt von Bleak Faith Forsaken konfrontiert werden. Wer nach der Geschichte eher wieder Lust auf Elden Ring bekommen hat, kann sich auf den kommenden DLC freuen,