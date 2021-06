The Division BattleCat (Projektname): Gerücht: Soll Splinter Cell, The Division und Ghost Recon vermischen

Arbeitet Ubisoft an einem Mix seiner Serien Splinter Cell, The Division und Ghost Recon? Wie pcgamer.com berichtet, behauptet das zumindest der Leaker "Zer0_Bytes", der in der Vergangenheit bereits zu Rainbow Six Siege und Rainbow Six Extraction geheime Dokumente abgeliefert habe. Mittlerweile seien seine Tweets über den neuen PvP-Shooter "BattleCat" per DMCA-Beschwerde schon wieder aus dem Netz genommen worden.Danach habe der Leaker Interessierte an die Dokumente auf einer anonymen File-Sharing-Seite weitergeleitet. Videogameschronicle.com wiederum will von geheimen Quellen erfahren haben, dass sich das Projekt noch in einem frühen Stadium befinde und daher nicht auf dem E3-Event "Ubisoft Forward" am Sonnabend, 12. Juni präsentiert werden soll.Laut pcgamer.com handle es sich beim Großteil der durchgesickerten Dokumente um Marketing-Material, welches grob die Haupt-Fraktionen des Spiels erläutere: "The Echelon (Splinter Cell), the Wolves (Ghost Recon), the Cleaners (The Division), and the Outcasts (also The Division)". Jede davon habe ihre speziellen Klassen-Fähigkeiten: Die Echelon z.B. agierten leise, sollten nicht auf der Minimap erscheinen und könnten für ihren Verbündeten Gegner-Standorte enthüllen. Die Cleaners wiederum benutzten große Flammenwerfer.Die gezeigten Modi umfassten eine Escort-Mission für einen vierbeinigen Roboter sowie die Spielvariante "Ringleader", bei dem die Teilnehmer Ringe gefallener Gegner sammeln müssten, ohne sie später wie Sonic the Hedgehog fallenzulassen.Als technische Grundlage wird anhand des Namens die Engine von The Division vermutet. Auch die daran erinnernden Symbole auf dem Nutzer-Interface deuteten darauf hin.