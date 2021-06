Big Rumble Boxing: Creed Champions: Arcade-Boxspiel auf Basis von Rocky und Creed

Screenshot - Big Rumble Boxing: Creed Champions (PC, PS4, Switch, One) Screenshot - Big Rumble Boxing: Creed Champions (PC, PS4, Switch, One) Screenshot - Big Rumble Boxing: Creed Champions (PC, PS4, Switch, One) Screenshot - Big Rumble Boxing: Creed Champions (PC, PS4, Switch, One) Screenshot - Big Rumble Boxing: Creed Champions (PC, PS4, Switch, One)

Intuitive Steuerung

Solide Boxmechaniken

Dynamische Boxstile und -kombos

Kämpferspezifische Super-Finisher für filmreife K.O.



Legendäre Hintergrundgeschichten von 20 ikonischen und einzigartigen Charakteren

Freischaltbare Charaktere und Outfits

Klassische Creed- und Rocky-Trainingsmomente und thematische Minispiele

13 neue und originale Boxarenen



Adonis Creed

Rocky Balboa

Apollo Creed

Clubber Lang

Ivan Drago

Viktor Drago

und mehr ..."

Das Boxspiel Big Rumble Boxing: Creed Champions wird im Laufe des Jahres für PC ( Steam ), PlayStation 4, Switch und Xbox One erscheinen. Es basiert auf den erfolgreichen Filmen aus dem Rocky- und Creed-Franchise von Metro Goldwyn Mayer Studios (MGM). Entwickelt wird das Arcade-Boxspiel von Survios (The Walking Dead Onslaught, Raw Data, Creed: Rise to Glory), während Koch Media als Publishing-Partner den Vertrieb übernehmen wird."In Big Rumble Boxing: Creed Champions schlüpfen Spieler in die Boxhandschuhe von Legenden wie Adonis Creed oder Rocky Balboa aus der berühmtesten Boxfilmreihe aller Zeiten. Ob man sich durch die Ränge der Box-Ligen im Arcade-Modus kämpft, seine Boxfähigkeiten in einer klassischen Rocky-Trainings-Sequenz perfektioniert oder im packenden, lokalen Multiplayer-Modus seine Freunde auf die virtuellen Bretter schickt - Spieler erwartet ein Action-geladenes Arcade-Boxerlebnis der Extraklasse", heißt es in der Pressemitteilung. Folgende Features werden auf Steam genannt.Pound-for-Pound-Boxkämpfe für alleUltimatives Creed- & Rocky-BoxuniversumIkonische Champions aus Creed & Rocky