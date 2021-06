Big Rumble Boxing: Creed Champions: Anfang September geht's in den Ring

Ab dem 3. September darf man bei Big Rumble Boxing: Creed Champions ( ab 39,99€ bei vorbestellen ) in den Ring steigen - und das auf PC, PS4, One und Switch. Dazu heißt es in der Pressemitteilung von Koch Media:"Big Rumble Boxing: Creed Champions bringt die packende Intensität des Creed-Boxens zum ersten Mal auf Konsolen- und PC-Plattformen. Mit einer einzigartigen Auswahl an Charakteren, wie dem titelgebenden Adonis Creed, Rocky Balboa, Apollo Creed, Ivan und Viktor Drago, Clubber Lang und vielen mehr, treten Spieler gegen die besten Kämpfer der Welt in einem nervenaufreibenden Arcade-Modus an, wo sie neue Geschichten erleben und zahlreiche Belohnungen freischalten können. Die Spieler können Freunde und Familie im lokalen kompetitiven Mehrspielermodus herausfordern und ihre Boxkünste in intensiven Kopf-an-Kopf-Kämpfen unter Beweis stellen."Trotz des Arcade-Charakters, der sich laut Entwicklern auch in der zugänglichen Steuerung widerspiegeln soll, gibt es die Möglichkeit, Trainingssequenzen in typischer Rocky-Manier zu absolvieren, um sich für das Aufeinandertreffen im Ring in Form zu bringen.