Death Trash: Demo des endzeitlichen Horror-Rollenspiels angekündigt

Im Rahmen des Steam Next Fests vom 16. bis zum 22. Juni 2021 wollen die Berliner Entwickler Crafting Legends eine ein bis zwei Stunden lange Demo ihres post-apokalyptischen Action-Rollenspiels Death Trash zum Donwload anbieten. Der isometrische Pixel-Horror befindet sich schon seit sechs Jahren in Entwicklung und soll noch in diesem Jahr in den Early Access starten, wo er voraussichtlich ein weiteres Jahr verbringen wird. Auf Steam und itch.io kann man den auch kooperativ spielbaren Titel bereits auf die Wunsch- bzw. Merkliste setzen. Umsetzungen für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch sind ebenfalls geplant.In der Spielbeschreibung heißt es: "Entdecke eine Welt in der sich kosmische Horrorwesen nach Menschlichkeit sehnen aber auf schießwütige Punks treffen. Death Trash ist inspiriert von post-apokalyptischen und Cyberpunk-Klassikern, aber mit eigener Persönlichkeit. Death Trash kombiniert die Vorstellungskraft und Spieltiefe der old-school Rollenspiele mit der Steuerung und dem Game Feel von modernen Action-Spielen.Death Trash ist ein Singleplayer-Rollenspiel mit handgemachten Leveln, viel Spielerfreiheit, einer invensiven Storykampagne und einem optionalen Splitscreen Co-op Modus. Das Spiel bietet Echtzeit-Gameplay mit Fern- und Nahkampf, Schleichen, Multiple Choice Dialogen, einem Inventar voller Gegenständen und Würmern, einem Crafting-System und Fähigkeiten wie Taschendiebstahl und Kotzen.Reise per Weltkarte durch raue post-apokalyptische Gegenden und erkunde handgemalte organische Level. Triff aufregende Charaktere, sprich mit dem Fleischkraken, besuche die Puke Bar, oder steige hinab in uralte Tempel auf der Suche danach, dein Bewusstsein zu erweitern. Erschaffe deinen persönlichen Charakter und treffe in-game Entscheidungen. Erlebe die Geschichte und entdecke Nebenaufgaben. Kämpfe gegen Maschinen und überlebensgroße Monster, oder werde ihr Freund."Letztes aktuelles Video: DemoTrailer