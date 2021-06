Rollers of the Realm: Reunion: Flipper-Rollenspiel geht in die zweite Runde

Arcade-Flipper trifft auf gruppenbasierte RPG-Action!

5 Flipperhelden haben ihre eigene Physik, eigene Werte und Verbesserungen.

Wähle und personalisiere deine Gruppe für jedes Spielfeld und tausche deine Helden selbst mitten im Spiel aus.

Kämpfe mit Gegnern, durchquere Labyrinthe, löse Rätsel und halte dich verborgen.

Lade Angriffs- und Abwehrfertigkeiten auf, um sie dann zu entfesseln.

Passe den Schwierigkeitsgrad und die Geschwindigkeit des Spiels an deinen Spielstil an.

Solides Sammel-, Auftrags- und Fortschrittssystem

Der Kampagnenmodus bietet 24 Spielflächen und über 30 Missionen.

Kämpfe im Ranglistenmodus auf mehrfachen Spielflächen um Höchstpunktzahlen.

Split-Flipper: Spiele mit einem Freund, wobei jeder einen Flipper steuert.

Mit Rollers of the Realm: Reunion hat Phantom Compass eine Fortsetzung seines Pinball-Rollenspiels Rollers of the Realm , das auf Steam bis dato "sehr positiv" bewertet wurde und aktuell mit 80 Prozent Rabatt angeboten wird, angekündigt. Die Mischung aus Arcade-Action, Puzzle-Plattformer und Rollenspiel soll 2022 für PC erscheinen. Via Steam und Epic Games Store kann man den auch kooperativ spielbaren Titel bereits auf die Wunschliste setzen. In der Spielbeschreibung heißt es: "Flippere, rase, springe und kämpfe dich durch eine epische Kampagne mit fünf Flipperhelden mit jeweils eigener Physik, eigenen Werten und Verbesserungen. Tritt in einer Kombination aus Arcade-Action, RPG-Fortschritt und Geschicklichkeit der Macht der Alten ('The Ancient') entgegen und lasse vergessene Allianzen wiederaufleben.Begleite die Schurkin, den Ritter, den Magier und die Heilerin auf einer epischen Kampagne zwischen den Welten, um verlorene Zivilisationen wiederzuvereinigen und eine uralte Bedrohung zu bekämpfen. Kämpfe im ganzen Reich ('The Realm') und darüber hinaus gegen Feinde. Finde Freunde und Verbündete. Bestehe in Plattformkämpfen und Hindernisrennen durch mittelalterliche Städte und unterirdische Tunnelsysteme. Löse Rätsel und durchquere Labyrinthe. Rollers of the Realm: Reunion bietet eine preisgekrönte Gameplay-Mischung für Spieler aller Spielstärken."Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: AnkündigungsTrailer