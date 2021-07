Assassin's Creed Valhalla: Die Belagerung von Paris: Zweite Erweiterung erscheint im August

Xris schrieb am 26.07.2021 um 18:58 Uhr

Ansich finde ich Valhalla besser als die Vorgänger insgesamt. Aber was mich wirklich stört ist das Design der Rüstungen. Sie sehen überwiegend aus wie aus WoW kopiert (schlimmer sind nur die DLC Rüstungen). In einem historischen Setting in dem der Rest der Bevölkerung mehr oder weniger entsprechend der Epoche gekleidet ist, mMn absolut fehl am Platz. Es muß nicht historisch hundertprozentig korrekt sein. Aber wenigstens annähernd in die Spielwelt passen.

Ob die iwelche Statisktiken haben nach denen der Spieler genau das will? In YT Videos sieht man jedenfalls die besonders peinlichen Rüstungen (Siehe DLC Rüstungen) besonders oft.

Jedenfalls bin ich gespannt auf das neue Setting.