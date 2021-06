Project Hellsweeper: Sairento-Macher arbeiten an höllisch-blutiger Action für Oculus Quest

Was machen eigentlich die Entwickler des gelungenen Actiontitels Sairento VR zum Test )? Uploadvr.com ist im offiziellen Oculus-Quest-Subreddit über das neue Projekt des Teams gestolpert: Dort ist ein Video aus der Pre-Alpha von Project Hellsweeper verlinkt, in dem es nicht an Blut oder platzenden Dämonen mangelt.Es soll sich zwar nicht um einen Nachfolger zu Sairento VR, wohl aber um einen "sprituellen Nachfolger" zu den Spielmechaniken handeln - inklusive ähnlicher Bewegungs-Schemata und brutal inszeniertem Kampf. Neben Klingen und anderen Nahkampfwaffen sind bereits Feuerbälle und Wurfäxte zu sehen, die bizarre, keuchende Dämonen in Schach halten.Im Fokus stehen filmreife Stunts und "gottgleiche" Kampfsequenzen. In etwa ein bis zwei Monaten soll es eine offen Beta geben. Aufgrund der Präsentation im entsprechenden Subreddit ist die Oculus Quest als Plattform wahrscheinlich - über Umsetzungen auf mögliche andere Systeme wurde noch nichts verraten.Letztes aktuelles Video: Pre Alpha Footage