Hellsweeper VR: Höllisch-blutige Roguelike-Action der Sairento-Macher erscheint im Sommer 2022 für VR

Das Spiel soll im dritten Quartal 2022 für SteamVR und "Oculus" erscheinen. Vermutlich ist mit Letzterem der Quest-Store gemeint, da das Spiel Zu Schwertern, Äxten oder rostigen Haken als Nahkampf-Waffen gesellen sich Sprengsätze, Pfeil und Bogen sowie diverse Telekinese-Fähigkeiten im Repertoire des "Helden". Dazu gehören auch übernatürliche Tricks wie das Gefrierfrosten oder Grillen der Gegner mit geschleuderten Feuerbällen. Das Spiel soll im dritten Quartal 2022 für SteamVR und "Oculus" erscheinen. Vermutlich ist mit Letzterem der Quest-Store gemeint, da das Spiel erstmals im Oculus-Quest-Subreddit enthüllt wurde Hier geht es zur offiziellem Website , wo man sich über Neuigkeiten zur geplanten kostenlosen Pre-Alpha-Demo per Discord informieren kann.

Nicht nur in Everslaught geht es blutig zur Sache - auch Sairento-VR- Entwickler Mixed Realms arbeitet derzeit bekanntlich an Geschnetzeltem. Hellsweeper VR wirkt im Alpha-Trailer so, wie der Name verspricht. In dem "Roguelike First Person Combat Simulator" muss der Spieler zwischen verschiedenen Dimensionen wechseln, um beim fröhlichen Zerlegen auch ja kein Dämonen-Nest zu verpassen.