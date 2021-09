Golf Club Wasteland: Abschlag für das post-apokalyptische Golfabenteuer

Am 3. September 2021 haben Demagog Studio und Untold Tales das post-apokalyptische Golfabenteuer Golf Club Wasteland für PC, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch veröffentlicht. Im eShop gibt es aktuell 40 Prozent, via Epic Games Store und Steam 25 Prozent, im Microsoft Store 20 Prozent und im PlayStation Store gar keinen Rabatt auf den regulären Verkaufspreis von 9,99 Euro. Die bisherigen Nutzerreviews auf Valves Download-Portal sind "sehr positiv" (derzeit sind 93 Prozent der Reviews positiv).In der Spielbeschreibung heißt es: "Die Reichen sind auf den Mars geflohen, wagen sich aber für eine Runde Golf zurück auf die Erde. Jedes Loch in der Einöde hat eine eigene Geschichte und stellt dich vor kleine Rätsel, um den perfekten Schlag zu versenken. Spiele vor zerstörten Denkmälern, in Einkaufszentren und verlassenen Museen, und entdecke humorvolle Neonschilder und Graffiti, die aktuelle Ereignisse, das Silicon Valley und die Menschheit im Allgemeinen aufs Korn nehmen.Drei Quellen erzählen die Geschichte des Untergangs - Details aus dem Leben des einsamen Golfers, der für ein letztes Spiel auf die Erde zurückgekehrt ist, der Sender 'Nostalgiefunk vom Mars', der einen Einblick in das Leben der Entkommenen gibt, und die Erzählung eines 'heimlichen Zuschauers', der das Geschehen aus der Ferne beobachtet. Beim Abschlagen wirst du von einem passenden Soundtrack sowie persönlichen Geschichten des Senders begleitet. Dieser Sender ist auf die Bewohner des Mars zugeschnitten, die sich nach der Erde und der Musik der 2020er sehnen, und hier auch ihre Erinnerungen an die Erde teilen. Ein Radio-DJ hält die Show mit Updates und Nachrichten am Laufen.Drei verschiedene Modi sorgen für Abwechslung: Gelegenheitsspieler können sich im Story-Modus nur auf die Geschichte konzentrieren. Diejenigen, die eine zusätzliche Herausforderung suchen, können im Herausforderungsmodus versuchen, die Rätsel jedes Lochs zu lösen und geschickt unter Par zu spielen. Und für die absoluten Profis gibt es den Iron-Modus, der fast keine Fehler zulässt. Die intuitive Steuerung und das minimalistische UI erleichtern den Einstieg und sorgen für eine angenehme Erfahrung."Das bizarre High-Society-Golfen ist als Komplettpaket inklusive digitalem Soundtrack und einem Art-Book-Comic zur Hintergrundgeschichte des einsamen Golfers Charley erhältlich.Letztes aktuelles Video: Launch Trailer