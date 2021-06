Hell Architect: Kostenloser Vorgeschmack auf den von Dungeon Keeper inspirierten Höllenmanager

Screenshot - Hell Architect (PC) Screenshot - Hell Architect (PC) Screenshot - Hell Architect (PC) Screenshot - Hell Architect (PC) Screenshot - Hell Architect (PC) Screenshot - Hell Architect (PC) Screenshot - Hell Architect (PC)

Am 9. Juni 2021 haben Woodland Games ( Autopsy Simulator ), Leonardo Interactive und PlayWay einen Prolog ihres nach eigenen Angaben von Dungeon Keeper Oxygen Not Included und Prison Architect inspirierten Höllenmanagers Hell Architect veröffentlicht, der 2021 für PC erscheinen soll. Der Download via Steam , wo bis dato 91 Prozent der Nutzerreviews positiv ausfallen, ist kostenlos und bei Gefallen kann man die Vollversion direkt auf die Wunschliste setzen.In der Spielbeschreibung heißt es: "Hell Architect Prologue ist eine kostenlose eigenständige Version des Spiels 'Hell Architect'. Es ist der Beginn einer Story, in der du als neuer Manager der Hölle beginnst. Du hast den Auftrag, die Unterwelt so zu entwickeln, dass Luzifer selbst aus den Socken kippt. Die Hölle beginnt jetzt!Bau dir die Hölle deiner Träume - wird sie die berüchtigten 9 Ebenen haben, oder schaffst du dir dein eigenes Chaos, so wie es dir passt? Beginne mit einigen Basisgebäuden, wie Toiletten (ja, die braucht man auch in der Hölle) und Kantinen, arbeite dich durch Schreine und Toiletten und beende sie mit einigen komplizierten Foltervorrichtungen. (...) Du kannst die Sünder in deiner Hölle, mit verschiedenen, lustigen (oder nicht) Quellen des Leidens behandeln - sei es, um Ungehorsam zu bestrafen oder einfach nur zum Spaß. Deine Hölle, deine Entscheidungen."Letztes aktuelles Video: Prologue Trailer