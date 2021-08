Hell Architect: Die Pforten zur Hölle haben sich geöffnet

Einzelspieler-Kampagne: Neun Level mit unterschiedlichen Zielen warten auf angehende Höllen-Manager. Die Einzelspieler-Kampagne bereitet die Spieler ideal auf den anspruchsvollen Sandbox-Modus vor.

Umfangreiches Management: Das Zusammenspiel von Ressourcen, dem Aufbau einer Infrastruktur und der Erweiterung der Hölle sind der Schlüssel zum Erfolg. Ein ständiger Strom neuer verlorener Seelen steigert zwar die potenzielle Arbeitskraft, aber sie müssen auch effektiv verwaltet werden, um den Laden am Laufen zu halten.

Die Peitsche der Bestrafung: Seelen, die sich querstellen, können die Spieler mit vielen Foltermöglichkeiten begegnen, um sie wieder in die Schicht der arbeitenden Seelen einzugliedern. Den Managern der Hölle steht es natürlich frei, Seelen auch nur zum Spaß zu foltern.

Die Hölle sah noch nie so gut aus: Der stilvolle 2D-Art-Stil harmoniert perfekt mit der brutalen, blutigen Thematik und wird durch dunklen Humor abgerundet.

VIP-Gastauftritte: Von Zeit zu Zeit erreichen einige der abscheulichsten Menschen der Geschichte die Hölle der Spieler. Diese VIPs besitzen spezielle Fähigkeiten, die sich die Spieler zu Eigen machen können.

Am 18. August 2021 haben Woodland Games ( Autopsy Simulator ) und Leonardo Interactive den nach eigenen Angaben von Dungeon Keeper Oxygen Not Included und Prison Architect inspirierten Höllenmanager Hell Architect für PC veröffentlicht. Via GOG und Steam , wo die Nutzerreviews bis dato "größtenteils positiv" ausfallen, wird aktuell ein Launch-Rabatt von 15 Prozent auf den regulären Verkaufspreis von 22,99 Euro gewährt. Außerdem ist ein kostenloser Prolog erhältlich.Spielbeschreibung des Herstellers: "In Hell Architect bauen und entwerfen die Spieler eine Hölle nach ihren Vorstellungen. Dabei nehmen sie nicht nur die Rolle des Architekten ein, sondern auch die des Managers. In der Hölle ist alles auf Effizienz getrimmt. Neue Foltergeräte für Querulanten-Seelen müssen angeschafft und stetig verbessert werden, dennoch müssen die Spieler immer einen Blick auf ihre Ausgaben werfen, um die Hölle nicht in den Ruin zu wirtschaften."Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer