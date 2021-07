Jurassic World Evolution 2: Video: Erster Überblick über die Neuerungen und Verbesserungen

Das erste Video-Entwicklertagebuch zu Jurassic World Evolution 2 ist von Frontier Developments veröffentlicht worden. Game Director Rich Newbold, Executive Producer Adam Woods und Lead Designer Jim Stimpson geben einen Überblick über das Spiel - inkl. kurze Spielszenen. Sie sprechen über die vier Spielmodi (siehe unten), die neuen Umgebungen und die Forscher, die bei der Zucht von Dinosauriern eine wichtige Rolle spielen werden.Auch auf die Dinos gehen die Entwickler ein. Sie versprechen mehr Aktionen und Interaktionen in den Gehegen, ein "realistischeres" Verhalten (Raptoren jagen im Rudel) und die dynamische Bildung von Territorien in Gehegen je nach Spezies und ihren Anforderungen. Andere Dino-Spezies können z.B. um diese Territorien kämpfen. Es soll einfach sein, nur eine Spezies in einem Gehege zu halten. Wenn man mehrere Dinosaurier gemeinsam hält, gilt es basierend auf den jeweiligen Bedürfnissen eine gute Balance zu finden.Das Gästesystem soll außerdem vertieft werden. So soll es drei Interessensgruppen geben (Adventure, Nature, Luxury), die unterschiedliche Dinge bzw. Attraktionen im Park sehen wollen. Auch die Auswahl und die Vielfalt der Gebäude soll im Vergleich zum Vorgänger ausgebaut werden. Gleiches gilt für die Gestaltungsmöglichkeiten der Landschaften.Das Dinosaurierpark-Aufbauspiel soll Ende 2021 für PC (Steam), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X/S erscheinen.Frontier: "Derspielt unmittelbar nach den weltbewegenden Ereignissen von Jurassic World. Der Kampagnenmodus lässt die Spieler in die Originalgeschichte von Jurassic World eintauchen, während sie an der Seite der ikonischen Charaktere aus den Filmen, darunter Dr. Ian Malcolm (gesprochen von Jeff Goldblum) und Claire Dearing (gesprochen von Bryce Dallas Howard), die Bemühungen zur Kontrolle und Erhaltung der Dinosaurier leiten. Für diejenigen, die ihrer Kreativität freien Lauf lassen wollen, bietet deralles, was die Spieler brauchen, um ihren perfekten Park zu erschaffen. Derist eine Neuinterpretation zentraler Momente aus der Jurassic World-Filmreihe, in der die Spieler versuchen, dem Franchise ihren eigenen Stempel aufzudrücken und den Lauf der Dinge zu verändern. Schließlich gibt es für diejenigen, die ihre Beherrschung des Spiels auf die Probe stellen wollen, den."