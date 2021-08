Jurassic World Evolution 2: Der Veröffentlichungstermin steht fest

Screenshot - Jurassic World Evolution 2 (PC, PS4, PlayStation5, One, XboxSeriesX) Screenshot - Jurassic World Evolution 2 (PC, PS4, PlayStation5, One, XboxSeriesX) Screenshot - Jurassic World Evolution 2 (PC, PS4, PlayStation5, One, XboxSeriesX) Screenshot - Jurassic World Evolution 2 (PC, PS4, PlayStation5, One, XboxSeriesX) Screenshot - Jurassic World Evolution 2 (PC, PS4, PlayStation5, One, XboxSeriesX) Screenshot - Jurassic World Evolution 2 (PC, PS4, PlayStation5, One, XboxSeriesX) Screenshot - Jurassic World Evolution 2 (PC, PS4, PlayStation5, One, XboxSeriesX) Screenshot - Jurassic World Evolution 2 (PC, PS4, PlayStation5, One, XboxSeriesX) Screenshot - Jurassic World Evolution 2 (PC, PS4, PlayStation5, One, XboxSeriesX) Screenshot - Jurassic World Evolution 2 (PC, PS4, PlayStation5, One, XboxSeriesX) Screenshot - Jurassic World Evolution 2 (PC, PS4, PlayStation5, One, XboxSeriesX) Screenshot - Jurassic World Evolution 2 (PC, PS4, PlayStation5, One, XboxSeriesX) Screenshot - Jurassic World Evolution 2 (PC, PS4, PlayStation5, One, XboxSeriesX) Screenshot - Jurassic World Evolution 2 (PC, PS4, PlayStation5, One, XboxSeriesX) Screenshot - Jurassic World Evolution 2 (PC, PS4, PlayStation5, One, XboxSeriesX) Screenshot - Jurassic World Evolution 2 (PC, PS4, PlayStation5, One, XboxSeriesX) Screenshot - Jurassic World Evolution 2 (PC, PS4, PlayStation5, One, XboxSeriesX) Screenshot - Jurassic World Evolution 2 (PC, PS4, PlayStation5, One, XboxSeriesX) Screenshot - Jurassic World Evolution 2 (PC, PS4, PlayStation5, One, XboxSeriesX) Screenshot - Jurassic World Evolution 2 (PC, PS4, PlayStation5, One, XboxSeriesX) Screenshot - Jurassic World Evolution 2 (PC, PS4, PlayStation5, One, XboxSeriesX) Screenshot - Jurassic World Evolution 2 (PC, PS4, PlayStation5, One, XboxSeriesX) Screenshot - Jurassic World Evolution 2 (PC, PS4, PlayStation5, One, XboxSeriesX)

Der Termin steht fest. Jurassic World Evolution 2 erscheint am 9. November 2021 für PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 und Xbox One. Die Standardversion wird 59,99 Euro kosten. Die Digital Deluxe Edition wird für 69,99 Euro verkauft. Es wird auch im physischen Format für PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 und Xbox One für 59,99 Euro UVP erhältlich sein. Vorbesteller erhalten drei Fahrzeug-Skins, die vom Kinofilm Vergessene Welt: Jurassic Park von 1997 inspiriert sind.Die Deluxe Edition umfasst das Basisspiel, drei Fahrzeug-Skins (von der Dinosaur Protection Group inspiriert), sechs Einrichtungsschilder für Gebäude und fünf weitere prähistorische Spezies für den Herausforderungs- und Sandbox-Modus, darunter Dinosaurier sowie Meeres- und Flugreptilien.Da die redaktionelle Betreuung von 4Players.de am 31. Oktober 2021 endet, werden wir das Dinosaurierpark-Aufbauspiel nicht mehr testen können.Jurassic World Evolution 2 umfasst einen Kampagnenmodus, erweiterte Bauoptionen, mehr Anpassungsmöglichkeiten und den Chaostheorie-Modus, in dem man "Was wäre wenn"-Szenarien aus allen fünf Filmen der Reihe von Universal Pictures und Amblin Entertainment spielen kann.Chaostheorie-Modus: "Ob es darum geht, John Hammonds Traum von einem funktionierenden Jurassic Park zu verwirklichen, einen T-Rex im Amphitheater von San Diego zu präsentieren oder mit der Unterstützung von ikonischen Charakteren wie Dr. Henry Wu ihre eigene Jurassic World zu bauen und zu leiten - die Spieler können Ereignisse aus ihren Lieblingsfilmen wie nie zuvor erleben, neue Herausforderungen meistern und die Ergebnisse verändern.""Im Kampagnenmodus können die Spieler in eine originale Jurassic World-Geschichte eintauchen, die an die Ereignisse von Jurassic World: Gefallenes Königreich anknüpft. Mit der Unterstützung von Claire Dearing und Dr. Ian Malcolm helfen die Spieler, die Bemühungen des DFW (Department of Fish and Wildlife) auf dem gesamten US-Kontinent zu leiten und neue Einrichtungen an verschiedenen Orten zu errichten, um wilde Dinosaurier zu erhalten und zu kontrollieren. (...) Für diejenigen, die ihrer Kreativität freien Lauf lassen wollen, bietet der Sandbox-Modus alle Werkzeuge, um ihren ultimativen Jurassic Park oder Jurassic World Dinosaurierpark zu erschaffen. Im Herausforderungsmodus können die Spieler ihre Managementfähigkeiten in einer Reihe verschiedener Missionen mit steigendem Schwierigkeitsgrad unter Beweis stellen und versuchen, in kürzester Zeit die beste Parkbewertung zu erreichen."Letztes aktuelles Video: Dev Diary 1 A World Evolved