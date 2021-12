Tiny Tina's Wonderlands: Neues Video gibt Einblicke in die Story des Fantasy-Looter-Shooters

Screenshot - Tiny Tina's Wonderlands (PC, PS4, PlayStation5, One, XboxSeriesX) Screenshot - Tiny Tina's Wonderlands (PC, PS4, PlayStation5, One, XboxSeriesX) Screenshot - Tiny Tina's Wonderlands (PC, PS4, PlayStation5, One, XboxSeriesX) Screenshot - Tiny Tina's Wonderlands (PC, PS4, PlayStation5, One, XboxSeriesX) Screenshot - Tiny Tina's Wonderlands (PC, PS4, PlayStation5, One, XboxSeriesX) Screenshot - Tiny Tina's Wonderlands (PC, PS4, PlayStation5, One, XboxSeriesX) Screenshot - Tiny Tina's Wonderlands (PC, PS4, PlayStation5, One, XboxSeriesX) Screenshot - Tiny Tina's Wonderlands (PC, PS4, PlayStation5, One, XboxSeriesX) Screenshot - Tiny Tina's Wonderlands (PC, PS4, PlayStation5, One, XboxSeriesX)

So langsam kann man den Countdown bis zum Release des von Gearbox entwickelten Tiny Tina's Wonderlands ( ab 53,99€ bei vorbestellen ) starten: Der Fantasy-Looter-Shooter wird am 25. März 2022für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 sowie exklusiv über den Epic Games Store für PC veröffentlicht. Weitere digitale Stores für PC folgen im Verlauf des Jahres 2022.Mit dem neuesten Trailer geben Publisher 2K Games und Gearbox einen kleinen Ausblick auf die Story des neuen Abenteuers von Tiny Tina, einer der bemerkenswertesten Figuren aus dem Borderlands-Universum. Tina führt hier durch ein 'Bunkers & Badasses'-Tabletop-Rollenspielabenteuer. Als Schicksalsbringer haben die Helden den Verlauf der Geschichte in der Hand. Beim Versuch, den tyrannischen Dragon Lord und seine Skelettarmee aufzuhalten, können sie ein fantastisches Land voller absonderlicher Monster und Verliese voller Beute erkunden. Nun aber genug der Vorrede- viel Spaß mit Tiny Tina.Letztes aktuelles Video: Offizieller StoryTrailer TGA 2021