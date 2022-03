Tiny Tina's Wonderlands: Crossplay bereits zum Launch möglich

Tiny Tina’s Wonderlands will ship on March 25 with full cross play for all platforms at launch, including PlayStation. Incredible work from the engineers at Gearbox Software with thanks to our partners at 2k Games and 1st parties, including Sony, for working together on this. pic.twitter.com/J1SV7HgnhW



— Randy Pitchford (@DuvalMagic) March 13, 2022

In wenigen Tagen erscheint der Action-Rollenspiel-Shooter Tiny Tina's Wonderlands ( ab 53,99€ bei vorbestellen ) sowohl auf dem PC als auch auf Konsolen. Einige Fans fragen sich jedoch, ob das versprochene Crossplay-Feature pünktlich zum Launch bereitstehen oder erst zu einem späteren Zeitpunkt nachgereicht wird. Darauf gibt es jetzt eine ebenso klare wie erfreuliche Antwort.Randy Pitchford vom zuständigen Entwicklerstudio Gearbox Software hat sich via Twitter zu Wort gemeldet und das Thema aufgegriffen. Nach seiner Aussage dürften bezüglich des Crossplay-Features eigentlich keine Fragen mehr offen bleiben: "Tiny Tina's Wonderlands wird am 25. März mit vollständigen Crossplay für alle Plattformen erscheinen – inklusive der PlayStation. Eine unglaubliche Leistung von unseren Programmierern bei Gearbox Software. Vielen Dank an unsere Partner von 2K Games und den First Parties wie etwa Sony, dass sie gemeinsam mit uns daran gearbeitet haben."Demnach werdet ihr direkt zum Launch von Tiny Tina's Wonderlands am 25. März 2022 mit Spielern auf anderen Plattformen spielen können. Das funktioniert sowohl zwischen PC und den einzelen Konsolen als auch zwischen PlayStation- und Xbox-Plattformen.Letztes aktuelles Video: Chaos Chamber Reveal