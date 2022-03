Tiny Tina's Wonderlands: Das sind die Systemanforderungen der PC-Version

Minimale Systemanforderungen

Windows 10

Intel i5-3570 oder AMD FX-8350

6 GByte Arbeitsspeicher

Nvidia GeForce GTX 960 oder AMD Radeon RX470

75 GByte freier Festplattenplatz



Empfohlene Systemanforderungen

Windows 10

Intel i7-4770

16 GByte Arbeitsspeicher

Nvidia GeForce GTX 1060 oder AMD Radeon RX 590

75 GByte freier Festplattenplatz

Der Release des Action-Rollenspiel-Shooters Tiny Tina's Wonderlands ( ab 53,99€ bei vorbestellen ) nähert sich mit immer größeren Schritten. Ab dem 25. März 2022 könnt ihr euch sowohl auf dem PC als auch auf Konsolen in den Kampf stürzen. Falls ihr euch gefragt haben solltet, ob eure Hardware überhaupt ausreicht, um die PC-Version zocken zu können, findet ihr hier die Antwort darauf.Gearbox Software hat die finalen Systemanforderungen bekannt gegeben , die wir euch natürlich nicht vorenthalten wollen. Die Hardware-Specs sind keinesfalls überzogen und dürften die meisten Fans nicht vor unüberwindbare Herausforderungen stellen. Ihr benötigt mindestens einen Prozessor auf dem Niveau eines Intel i5-3570, sechs Gigabyte an Arbeitsspeicher sowie eine Grafikkarte der Kategorie GeForce GTX 960. Die empfohlenen Specs liegen logischerweise etwas höher, halten sich jedoch ebenfalls in einem vernünftigen Rahmen.Hier die Übersicht:Letztes aktuelles Video: Chaos Chamber Reveal