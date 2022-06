Tiny Tina's Wonderlands: Steam-Release in Kürze – Neuer DLC für alle Plattformen

Tiny Tina's Wonderlands: Die Steam-Preise im Überblick

Molten Mirrors vorgestellt – Vierter DLC folgt noch in diesem Jahr

Etwa drei Monate nach dem ursprünglichen Release feiert Tiny Tina's Wonderlands auf Steam sein Debüt. Zeitgleich kommt der brandneue Molten Mirrors-DLC für alle Plattformen.Spieler, die sich Tiny Tina's Wonderlands zwischen dem 23. Juni und dem 7. Juli kaufen, dürfen sich über einen besonderen Launch-Preis und das Golden Hero Armor Pack freuen. Habt ihr bereits die Epic Games Store-Version des " Borderlands "-Ablegers erworben, könnt ihr eure Spielstände ganz einfach bei Steam importieren.Gearbox empfiehlt euch allerdings, ein Backup vor dem Exportieren eurer Speicherstände zu erstellen. Ebenfalls kann es passieren, dass errungene Erfolge nicht direkt übernommen werden und ihr diese bei einem zweiten Durchlauf noch einmal freischaltet. Lediglich der Season Pass von Tiny Tina's Wonderlands wird nicht aus dem Epic Games Store übernommen, weswegen ihr diesen bei einem Wechsel der Plattform erneut kaufen müsst.Bei den Preisen der Steam-Version herrscht mittlerweile ebenfalls Klarheit. So wird es zwei verschiedene Varianten geben, die sich auch inhaltlich unterscheiden sollen. Steam-Spieler haben die Wahl zwischen der Standard Edition für 59,99 Euro und der Chaotic Great Edition für 79,99 Euro. Letztere enthält das Dragon Lord Pack, den Season Pass, der auch den kommenden DLC miteinschließt, das Arschgaul-Kosmetik-Paket sowie alle bisherigen Mirrors of Mystery-DLCs.Darüber hinaus dürfen wir uns über eine Crossplay-Unterstützung zwischen Xbox, PlayStation, dem Epic Games Store und Steam freuen. Apropos: Epic Games gab jüngst bekannt, man wolle in Zukunft Crossplay zwischen der hauseigenen Plattform und Hauptkonkurrent Steam vermehrt unterstützen In der Spiegel-Schmelze, wie der Name des DLC im Deutschen lautet, treten wir gegen Fyodor, den Seelenwärter, der tief in seiner Bergfestung über ganze Scharen rastloser Seelen herrscht, an. Dabei kämpfen wir uns durch verschiedenste mörderische Mechaniken und finden nebenbei neue Waffen, Rüstungen und allerhand kosmetische Gegenstände.Auch der vierte bislang angekündigte DLC soll noch in diesem Jahr erscheinen. Er bringt neben den üblichen Inhalten auch eine komplett neue Klasse: Den Pestrufer. Bei diesem handelt es sich um eine Art Elementarschamanen, der Geister und Stürme heraufbeschwört, während er mit Blitzen und Giften seinen Feinden zusetzt. Der Pestrufer ist bereits die siebente Klasse, die ihr in Tiny Tina's Wonderlands auswählen könnt und bringt so noch mehr Möglichkeiten, mit dem Multiklassen-System des Spiels herumzuexperimentieren.Letztes aktuelles Video: Chaos Chamber Reveal