Tiny Tina's Wonderlands: Splitterndes Spukglas-DLC ab sofort erhältlich

Ein Dungeon mit Dragon

Der verrückte Loot-Shooter und Pen-and-Paper Mix Tiny Tina's Wonderlands ab 53,99€ bei kaufen ) erhält mit „Splitterndes Spukglas“ eine Erweiterung, die euch mit neuem Verließ, einer zusätzlichen Charakterklasse, mehr Möglichkeiten im Charaktereditor sowie einer nie dagewesenen Bedrohung ein weiteres Mal in die Wonderlands entführt.Als erfreuliche Ergänzung zu den bekannten sechs Klassen dürfen Besitzer des DLCs neben über 100 neue Waffen und Ausrüstungen nun auch die Klasse Pestrufer wählen, welche mit toxischen Seuchenstürmen oder dem Beschwören rachelüsterner Geister neuen giftigen Wind in das RPG bringt. Auch der Charaktereditor wurde mit der neuen Stimmoption „Düstere Stimme“ sowie mit vier weiteren Hintergrundgeschichten ergänzt."Splitterndes Spukglas ist der vierte Spiegel der Mysterien und gewährt einen Einblick in Vespers Erinnerungen, die von Visionen über Redmourne, den Trivern geplagt sind. Dieses mächtige Biest kann mehrere Köpfe haben, ernährt sich von Angst und erlangt seine Kraft, indem es verlorene Seelen aussaugt." Im Verlies erwarten euch neben dem mehrköpfigen Drachen drei weitere Bosskämpfe, wobei der finale Kampf in vier verschiedenen Formen ausgetragen wird, die jeweils im Abstand von je einer Woche zueinander nach Veröffentlichung am 11. August freigegeben werden. Jede neue Form ist tödlicher als die vorherige, aber das Risiko lohnt sich. Denn nicht nur die Schwierigkeit, sondern auch die Qualität der Beute erhöht sich.Der Zugang zu Vespers Spiegel der Mysterien befindet sich vor den Toren von Prachthuf in der Oberwelt im Traumschleier-Ausblick. Das DLC ist in der Chaotic Great Edition von Tiny Tina's Wonderlands enthalten sowie im Season Pass. Splitterndes Spukglas kann allerdings auch separat für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S erworben werden. Vorausgesetzt, ihr habt das Basis-Game.