Metal Slug Tactics: Rundentaktik wird für Switch umgesetzt

Publisher Dotemu und das Entwicklungsstudio Leikir Studio haben während Nintendos heutiger Indie-World-Showcase-Präsentation bestätigt, dass Metal Slug Tactics auch für Switch erscheinen wird. Die Rundentaktik-Adaption der Run-and-Gun-Serie war bisher nur für PC (Steam) angekündigt.Dotemu: "Die Ankündigung kommt mit neuem Gameplay-Material, das die Kraftpakete Marco, Eri, Fio, und Tarma beim Ausrücken aus dem (...) Hauptquartier zeigt. Das Team stellt sich dem taktischen Kampf mit seinem charakteristischen Arsenal - inklusive des verlässlichen schweren Maschinengewehrs und des zerstörerischen SVX-15D Slugnoid Mechs. Seht euch im heutigen Trailer den Squad in Aktion an, erhascht einen Blick auf die neue SYNC-Attacke und freut euch über das Wiedersehen mit dem eindrucksvollen Boss: 'Aeshi Nero'.""Metal Slug Tactics ist sowohl eine respektvolle Hommage an einen absoluten Klassiker, als auch eine innovative neue Art die beliebte Serie zu feiern und zelebriert die zeitlose Ästhetik durch wunderschöne Pixel-Art und flüssige Animationen. Die Schlachtfeld-Layouts werden zufällig aus handgefertigten Geländeplatten zusammengestellt und mit subtilen Roguelite-Elementen zu unvorhersehbaren Herausforderungen für den dynamischen Strategie-Kampf kombiniert, was einen enormen Wiederspielwert bietet. Spielerinnen und Spieler setzen das klassische 'Metal Slug'-Arsenal, vielseitige Skill-Trees, Eigenschaften und die Superattacken des Adrenalinsystems ein, um serienbekannte Feinde auszuschalten und zu überlisten."Letztes aktuelles Video: Gameplay Reveal