Metal Slug Tactics: Release-Zeitraum wird verschoben

Worum soll es in Metal Slug Tactics überhaupt gehen?

Publisher Dotemu und die Entwickler von Leikir Studio kündigen an, dass Metal Slug Tactics erst im kommenden Jahr erscheinen wird. Einen konkreten Termin nannten die Macher hinter dem Taktik-RPG nicht.Die Nachricht, dass sich der Release des Spiels in das Jahr 2023 verschiebt, gab man über Twitter bekannt. Damit reiht sich Metal Slug Tactics in die mittlerweile längere Liste der Titel, die vom aktuellen in das nächste Kalenderjahr gerutscht sind, ein. So ist unter anderem auch der Reboot von Advance Wars 1+2 betroffen , um nur einen weiteren verschobenen Vertreter der Strategiespiele zu nennen."Marco, Eri, Fio und Tarma tüfteln daran, Metal Slug Tactics bei der Veröffentlichung so explosiv wie möglich zu machen, aber die Truppe braucht noch ein bisschen mehr Zeit in der Werkstatt, um sich auf die kommenden Schlachten vorzubereiten. Wir sehen uns im Jahr 2023!", heißt es in der Ankündigung. Somit ist davon auszugehen, dass das Entwicklerteam von Leikir Studio einfach noch mehr Zeit benötigt, um das Spiel ordentlich zu polieren, damit es bei seiner Veröffentlichung ein möglichst reibungsloses Erlebnis bietet.Vor allem vor dem Hintergrund, dass Leikir Studio noch nie zuvor an einer solch großen IP wie dem Metal Slug-Franchise gearbeitet hat, dürfte es für das französische Entwicklerteam erschweren. Immerhin möchte man den Erwartungen der Fans, die sich nach der Ankündigung eines neuen Fatal Fury-Teils bereits auf die zweite Neuauflage eines SNK-Klassikers freuen dürfen, auch erfüllen.Der neueste Teil der legendären Metal Slug-Reihe wurde nach mehr als einem ganzen Jahrzehnt erstmals auf dem letztjährigen Summer Game Fest enthüllt. Damals sprachen die Macher noch von einem Veröffentlichungsdatum irgendwann im Jahr 2022. Nun müssen wir erneut in Geduld üben, ehe wir an der Seite von Marco Rossi dem Kult-Bösewicht General Donald Morden die Tour vermiesen dürfen.Bei Metal Slug Tactics handelt es sich um ein rundenbasiertes, taktisches Rollenspiel, das im originalen Universum der Metal Slug-Reihe, die ihren Ursprung im Jahre 1996 findet, angesiedelt ist. In der Rolle einer der vier spielbaren Charaktere verfügen wir über einzigartige Waffen und Kriegsstrategien, die wir in den dynamischen Kämpfen einsetzen müssen, um widerspenstigen Robotergegnern den Garaus zu machen.Außerdem sollen wir in der Lage sein, mächtige Verstärkung herbeizurufen, die sich uns auf dem Schlachtfeld anschließt, wenn es einmal brenzlig wird. Laut den Entwicklern wird Metal Slug Tactics mit einer Reihe von Missionen und Herausforderungen aufwarten, die einen hohen Wiederspielwert bieten sollen. Steht euch der Sinn nach taktischen Gefechten im Rollenspielgewand, interessiert euch womöglich auch die Neuauflage eines anderen Klassikers. Mit Tactics Ogre: Reborn feiert ein weiterer Rundenstrategie-Hit nach über zehn Jahren Funkstille endlich sein Comeback.Letztes aktuelles Video: Gameplay Reveal