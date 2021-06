Planet of Lana: Mystisches handgezeichnetes Adventure für Microsofts Plattformen angekündigt

Screenshot - Planet of Lana (PC, One, XboxSeriesX) Screenshot - Planet of Lana (PC, One, XboxSeriesX) Screenshot - Planet of Lana (PC, One, XboxSeriesX) Screenshot - Planet of Lana (PC, One, XboxSeriesX) Screenshot - Planet of Lana (PC, One, XboxSeriesX) Screenshot - Planet of Lana (PC, One, XboxSeriesX) Screenshot - Planet of Lana (PC, One, XboxSeriesX) Screenshot - Planet of Lana (PC, One, XboxSeriesX) Screenshot - Planet of Lana (PC, One, XboxSeriesX)

Das handgezeichnete Adventure Planet of Lana brachte soeben ein paar angenehm ruhige, mystische Momente ins Summer Game Fest. Der Titel von Entwickler Wishfully und Thunderful Publishing soll 2022 für Windows 10, Xbox One und Xbox Series X erscheinen.Ein junges Mädchen und ihr treuer Freund brechen zu einer Rettungsmission durch eine bunte Welt voller Maschinen und fremdartiger Kreaturen auf. Planet of Lana ist ein filmisches Rätselabenteuer, eingebettet in eine Science-Fiction-Saga, die sich über Jahrhunderte und Galaxien erstrecken soll. Steam erläutert:"Ein Planet, der einst ein Ort des ungestörten Gleichgewichts zwischen Mensch, Natur und Tier war und inzwischen eine ganz andere Gestalt angenommen hat.Die sich seit Jahrhunderten anbahnende Disharmonie hat sich am Ende in Form einer gesichtslosen Armee manifestiert. Aber dies ist keine Geschichte über Krieg. Sie handelt vielmehr von einem lebendigen, wunderschönen Planeten und dem Weg zu seiner Bewahrung."