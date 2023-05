Planet of Lana: Releasetermin und neuer Trailer zum wunderhübschen 2D-Adventure

Planet of Lana: Trailer mit wunderhübscher Optik

Das von handgezeichnete Sci-Fi-Abenteuerhat endlich einen– und der steht sogar schon fast vor der Tür. Abonnenten desdürfen sich sogar direkt doppelt freuen.Wie die Entwickler bekanntgaben, wird Planet of Lana amerscheinen und zwar für. Darüber hinaus wird das Rätsel-Adventure direkt ab dem ersten Tag im Xbox Game Pass allen interessierten Abonnenten zur Verfügung stehen.Den finalen Releasetermin haben die Macher im Rahmen eines neuen Trailers verraten. Der gewährt in rund anderthalb Minuten neue Einblicke in die faszinierende, von handgezeichnete und zugleich mysteriöse Sci-Fi-Welt von Planet of Lana. Als Spieler schlüpft ihr dabei in die Rolle der titelgebenden Lana, die versucht, ihre Schwester zu retten. Hilfe erhält sie dabei von ihrem tierischen Begleiter Mui.Unterwegs erkunden sie dabei den Planeten, welcher "einst ein Ort des ungestörten Gleichgewichts zwischen Mensch, Natur und Tier war." Inzwischen sieht das jedoch anders aus und es habe sich eine gesichtslose Armee manifestiert. Dennoch sei Planet of Lana keine Geschichte über Krieg, sondern es geht um einen "lebendigen, wunderschönen Planeten und dem Weg zu seiner Bewahrung."Wer darauf Lust hat, muss sich nur noch ein paar Tage lang gedulden. Welche Spiele euch übrigens sonst, haben wir für euch an anderer Stelle festgehalten. Darüber hinaus könnt ihr seit kurzeman Freunde verschenken.Letztes aktuelles Video: GamePassTrailer