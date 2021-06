The Anacrusis: Neues Studio von Ex-Valve Chet Faliszek enthüllt Koop-Shooter

Beim Summer Game Fest hat das Indie-Studio Stray Bomber sein erstes Spiel vorgestellt: The Anacrusis ist im Kern ein Koop-Shooter im Stil von Left 4 Dead, in dem sich vier Überlebende auf einem havarierten Raumschiff gemeinsam und mit Teamwork gegen Alienhorden durchschlagen müssen.Stilistisch wählt man einen retrofuturistischen Ansatz, bei dem sich die Entwickler laut eigener Angaben von den Space-Age-Designs der späten Sechtziger und früher Siebziger inspirieren. Zwar dreht es sich im Kern darum, zahlreiche Alien-Gegner über den Haufen zu ballern, doch verfolgt Stray Bomber gleichzeitig das Ziel, das Spiel auch als sozialen Treffpunkt von Freunden zu etablieren. Aus diesem Grund hat man sich bewusst dafür entschieden, sämtliche kompetitiven Elemente zu entfernen, die ein Left 4 Dead z.B. durchaus noch im Ergebnisbildschirm zu bieten hatte. Auch beim Perk-System und den Taktiken bei Bosskämpfen soll das Koop-Prinzip voll zur Geltung kommen.Hinter dem noch nicht so bekannten Studio steht ein bekannter Name: Chet Faliszek gehört zu den Mitgründern und war früher als Autor bei Valve für Klassiker wie beide Portal-Spiele, beide Episoden von Half-Life 2 und beide Koop-Erlebnisse von Left 4 Dead involviert.The Anacrusis soll im Herbst 2021 für PC ( via Steam & Epic Games Store), Xbox One und Xbox Series X|S erscheinen. Zudem wird es umgehend im Xbox Game Pass zur Verfügung stehen.Letztes aktuelles Video: Ankündigungstrailer