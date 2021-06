Prime Matter: Neues Publishing-Label von Koch Media; erste Spiele vorgestellt; neues Painkiller in Entwicklung

"Payday 3 - von Starbreeze Studios (Schweden) – der neue kommende Teil der rasanten Ego-Shooter-Reihe, der in einer Hollywood-ähnlichen Umgebung spielt und die Spieler in die Rolle eines hochkarätigen Profi-Verbrechers schlüpfen lässt. Dieser schließt sich der legendären PAYDAY-Gang an um die Kunst des Diebstahls zu meistern.

Crossfire: Legion - Smilegate und Prime Matter schließen sich zusammen, um Crossfire: Legion, das RTS der kanadischen Entwickler Blackbird Interactive, zu veröffentlichen. Dank seines einzigartigen Ansatzes von futuristischer globaler Kriegsführung und verfeindeten Fraktionen, bietet die Welt von Crossfire das ideale Szenario für ein RTS-Spiel.

Das neue Painkiller-Spiel – das legendäre Painkiller ist zurück! Weitere Details folgen in Kürze.

Kings Bounty 2 - von 1C Entertainment (Russland) - King's Bounty 2 ist der RPG-Nachfolger des bekannten Franchise, das seiner Zeit die RPG-Strategie-Welt definiert hat

(Neue IP) Scars Above - von Mad Head Games (Serbien) ist ein düsteres Sci-Fi-Action-Adventure in dem der einsame Protagonist in einer feindseligen Alptraum-Welt überleben muss

(Neue IP) Codename Final Form (Arbeitstitel) – von den polnischen Entwicklern Reikon Games kommt ein Adrenalin-geladener futuristischer FPS, in dem Spieler als kybernetische 'Valkyrie' die Menschheit vor der Auslöschung retten.

Gungrave G.O.R.E - ist ein stylischer Third-Person-Action-Shooter des südkoreanischen Studios IGGYMOB. Als Grave, einem Revolvermann der Wiederauferstehung und Vorzeige-Badass-Antihelden, kämpft man sich durch Unmengen an Bösewichtern in einem blutigen Kugel-Ballett.

(Neue IP) Dolmen - entwickelt Massive Work Studio aus Brasilien. Dolmen ist ein furchterregendes neues Action-RPG, das ein futuristisches Sci-Fi Setting und von Lovecraft inspirierten kosmischen Horror kombiniert.

(Neue IP) The Last Oricru - Von den Entwicklern GoldKnights (Tschechische Republik) stammt The Last Oricru, ein Third-Person-Action-RPG in einem einzigartigen Mittelalter-Setting, das mit Sci-Fi-Elementen aufwartet

(Neue IP) Echoes Of The End (Arbeitstitel) - entwickelt vom isländischen Studio Myrkur Games – ein story-getriebenes Singleplayer-Action-Adventure in einer einzigartigen Fantasy-Welt, das die Geschichte von Ryn erzählt, die auf der Suche nach ihrer wahren Bestimmung ist

(Neue IP) The Chant (Arbeitstitel) - entwickelt vom kanadischen Studio Brass Token – der kommende Psychothriller ist ein atmosphärisches 3rd-Person-Psycho-Horror-Abenteuer

(Neue IP) Encased - vom russischen Entwickler Dark Crystal Games kommt ein klassisches RPG, bei dem Spieler auf einer Mission sind, die Geheimnisse einer außerirdischen Zivilisation zu entdecken

Kingdom Come: Deliverance für Switch von Warhorse Studios (Tschechische Republik) in Zusammenarbeit mit Saber Interactive."

Koch Media hat das neue Premium-Gaming-Label Prime Matter vorgestellt, das neben dem hauseigenen Label "Deep Silver" bestehen wird. Unter dem neuen Label sollen Spielen von Studios aus der ganzen Welt veröffentlicht werden. Außerdem wurde bestätigt, dass sich ein neues Painkiller-Spiel in Entwicklung befindet."Aufgrund des kontinuierlichen Wachstums von Koch Media als globaler Publishing-Dienstleister für große und kleine Entwickler, hat sich das Unternehmen entschlossen, sein Label-Portfolio zu erweitern, um den ständig wachsenden Anforderungen und Möglichkeiten im Hinblick auf ein immer vielfältigeres Publikum gerecht zu werden. Das neue Label wird eine reichhaltige Auswahl an neuen Titeln aus einer Vielzahl von Genres veröffentlichen, aber auch einige etablierte Marken von Entwicklern wie beispielsweise Warhorse Studios."Die erste Spiele-Ladung, die via Prime Matter erscheinen wird, steht bereits fest:Darüber hinaus wird eine Reihe von "Legacy-Marken" von Studios, die bereits mit Koch Media zusammenarbeiten, unter dem neuen Label veröffentlicht werden. Dazu gehören das neue Spiel von Warhorse Studios, Outward von Nine Dots Studio (Kanada) sowie Mount & Blade 2: Bannerlord von Taleworlds (Türkei), das ebenfalls für Konsolen erscheint."Spiele entstehen in den Köpfen und Herzen der Entwickler. Prime Matter konzentriert sich darauf, dieses Potenzial der Studios zu maximieren und gleichzeitig ihre Träume und Visionen zu unterstützen. Einer unserer Kernwerte ist es, die Studios zu befähigen und zu unterstützen, indem wir ihnen die Chance und die Freiheit geben, sich in ihrem Spiel so auszudrücken, wie sie es verdienen", sagt Mario Gerhold, Global Brand & Marketing Director (Games) der Koch-Media-Gruppe.Die Koch-Media-Gruppe betreibt aktuell fünf Publishing-Einheiten: Prime Matter in München (Deutschland), Deep Silver in Reading (England), Milestone in Mailand (Italien), Vertigo in Rotterdam, (Niederlande) und Ravenscourt in München (Deutschland).