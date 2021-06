Final Form (Arbeitstitel): Neuer Sci-Fi-Shooter der Ruiner-Macher

Screenshot - Final Form (Arbeitstitel) (PC, PlayStation5, XboxSeriesX) Screenshot - Final Form (Arbeitstitel) (PC, PlayStation5, XboxSeriesX) Screenshot - Final Form (Arbeitstitel) (PC, PlayStation5, XboxSeriesX)

Beim Summer Game Fest 2021 ist Final Form (Arbeitstitel) für PC und nicht näher benannte Konsolen angekündigt worden. Das Spiel befindet sich fast zwei Jahre bei Reikon Games ( Ruiner ) in Entwicklung. In dem Shooter versucht man als kybernetische 'Valkyrie' die Menschheit vor der Auslöschung retten."Final Form (Arbeitstitel) ist ein Sci-Fi-FPS, das den Spieler als humanoiden Avatar eines empfindungsfähigen Raumschiffs auf ein actiongeladenes Abenteuer mitnimmt. Die Mission erstreckt sich über den Rand des bekannten Universums hinaus, in einem Rennen gegen eine unaufhaltsame Seuche, um das letzte himmlische Wesen, die Essenz des Lebens und der Schöpfung, zu schützen.""Dieses Spiel zu entwickeln ist wie eine Rückkehr zu unseren Wurzeln", sagt Entwicklerin und Mitbegründerin von Reikon Games, Magdalena Tomkowicz. "Final Form (Arbeitstitel) brodelt und wächst schon lange, inspiriert von unserer Leidenschaft für die Erforschung des Unbekannten und genährt von Kunstwerken, die mögliche Zukünfte der Menschheit abbilden, über die Zivilisation, die wir unsere eigene nennen, und über das, was darüber hinaus liegen könnte. Wir freuen uns darauf, mehr von FF, seinen blutigen Bewegungen und Kämpfen, den atemberaubenden Umgebungen und dem eindringlichen Universum zu enthüllen. Das Hauptaugenmerk unserer Arbeit liegt auf der Seele des Spiels.""Das Spiel war im Rahmen der Bekanntgabe der Gründung von Prime Matter, einem neuen Premium-Gaming-Label von Koch Media, eine der wichtigsten Enthüllungen. Koch Media wird den Titel sowohl physisch als auch digital über PC- und Konsolenplattformen vertreiben."Letztes aktuelles Video: Teaser