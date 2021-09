Vampire: The Masquerade - Bloodhunt: Battle-Royale-Vampire auf PS5-Kurs

Die aktuell im Early Access für PC ( Steam ) befindliche Battle-Royale-Action Vampire: The Masquerade - Bloodhunt wird vor Ende des Jahres auch für PlayStation 5 erscheinen, wie im Rahmen des PlayStation Showcase 2021 bekannt wurde . Auf dem PlayStation Blog erläutert Jaqub Ajmal von Entwickler Sharkmob: "Bloodhunt ist ein kostenlos spielbares Battle-Royale-Spiel aus der Third-Person-Perspektive und spielt im Universum von Vampire: The Masquerade. Die Geschichte entführt euch in die Prager Altstadt, wo rivalisierende Fraktionen von Vampiren nach einem hinterlistigen Verrat ins Chaos gestürzt wurden. Eine Geheimgesellschaft, die als 'Die Instanz' bekannt ist, hat es auf beide Seiten abgesehen, ihr müsst also eure übernatürlichen Kräfte, eure Waffen und euren Verstand nutzen, um die Nacht zu beherrschen und die Maskerade zu wahren.In Bloodhunt treten verschiedene Clans auf. Die Vampire des Toreador-Clans scheinen alles zu verkörpern, wonach junge und moderne Menschen streben, doch all das Talent und die Schönheit sind nur die Tarnung eines Jägers. Die Brujah sind grausame Visionäre und trotzige Rebellen. Ihre Lösungen werden oft von ihrer Wut und ihrem Mangel an Selbstbeherrschung beeinträchtigt. Und dann sind da noch die Nosferatu, die in den Schatten lauern und ihre Spione und Agenten immer dort haben, wo man es am wenigsten erwartet.Jeder Clan wird von zwei Vampirarchetypen repräsentiert, die jeweils über eigene Fähigkeiten und Kräfte verfügen, wodurch eine große Bandbreite an Spielstilen ermöglicht wird. Sie alle sind Meister der Fortbewegung, ihr könnt also jedes Gebäude erklimmen, der Schwerkraft trotzen und aus allen Richtungen angreifen. Dadurch seid ihr in der Lage, euch noch kreativere Strategien für einzigartige Kampfszenarien zurechtzulegen.Dank umfangreicher Anpassungsmöglichkeiten können die Spieler von Bloodhunt ihren eigenen ultimativen Vampir erschaffen. Zur Auswahl steht eine Vielzahl an Kleidung, Tattoos, Piercings, Schmuck, Frisuren, Make-up und vieles mehr aus verschiedenen Modestilen und Trends. Weitere kosmetische Inhalte werden im Battle Pass oder im Ingame-Store angeboten.Auf PS5 zielt Bloodhunt auf eine Performance mit 60 FPS ab und macht sich den DualSense Wireless-Controller voll zunutze. Die adaptiven Trigger sollen je nach Waffe unterschiedliche Widerstände haben, damit ihr schon allein vom Gefühl her den Unterschied zwischen den Kalibern spüren könnt.Wir wollen außerdem die Möglichkeiten des 3D-Audios komplett ausschöpfen, um die Spieler noch tiefer in das Spielgeschehen hineinzuziehen. Das wird auch bei der Jagd ein Vorteil sein, da ihr so hören werdet, aus welcher Richtung Schreie, Schüsse und Gegner kommen.Zu guter Letzt müssen wir noch erwähnen, dass die Altstadt von Prag in Bloodhunt unglaublich detailliert ist und viele einzigartige Texturen und 3D-Modelle bietet. Die ultraschnelle SSD von PS5 ermöglicht es uns, unsere Vision einer wunderschönen Stadt zu verwirklichen."