Salt and Sacrifice: Fortsetzung des Hardcore-2D-Plattformers Salt and Sanctuary bestätigt

Salt and Sacrifice ist als Nachfolger von Salt and Sanctuary für PC, PS4 und PS5 beim Summer Game Fest 2021 angekündigt worden. In einer neuen Ära und einer neuen Region wird man den "Marked Inquisitor" steuern (acht Klassen: Highblade, Paladin, Assassin, Cleric, Dualist, Fighter, Ranger oder Sage). Dieser Inquisitor ist ein verurteilter Krimineller, der von der Hand der Justiz verschont wurde, im Austausch für einen lebenslangen Dienst im nicht enden wollenden Krieg gegen unauslöschliche Kreaturen von elementarer Bosheit. Der Vorgänger wurde von Jörg als "Dark Souls als 2D-Plattformer" bezeichnet.Salt and Sacrifice wird man alleine oder im kooperativen Online-Modus spielen können. Es soll im 1. Quartal 2022 (Januar bis März) für 19,99 Dollar erscheinen. Deutsche Texte sind geplant.Letztes aktuelles Video: Trailer