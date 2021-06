PayDay 3: Erscheint über Prime Matter

Im Rahmen des Summer Game Fest 2021 wurde bekannt, dass PayDay 3 über Prime Matter, das neue Publishing Label von Koch Media, erscheinen wird. Bereits zuvor hatte Markeninhaber Starbreeze ein Vertriebsabkommen mit Koch Media geschlossen, den Titel 2023 gemeinsam für PC und nicht näher spezifizierte Konsolen zu veröffentlichen (wir berichteten ).PayDay 3 ist laut Prime Matter "der neue kommende Teil der rasanten Ego-Shooter-Reihe, der in einer Hollywood-ähnlichen Umgebung spielt und die Spieler in die Rolle eines hochkarätigen Profi-Verbrechers schlüpfen lässt. Dieser schließt sich der legendären PAYDAY-Gang an um die Kunst des Diebstahls zu meistern." Für die Entwicklung zeichnet wie auch schon bei den Vorgängern das schwedische Starbreeze-Studio Overkill Software verantwortlich, die sich für die Unreal Engine als technische Grundlage entschieden haben (wir berichteten ).