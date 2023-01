Payday 3: Neuer Teaser kündigt Release für 2023 an

Payday 3: Release erfolgt auf Steam und Konsolen

Neuer Schauplatz: New York City

Das Jahr 2023 beginnen die Starbreeze Studios mit einer freudigen Nachricht: Payday 3 lebt. Mit einem Teaser kündigt der schwedische Entwickler an, dass der Koop-Shooter tatsächlich 2023 erscheinen soll.Ganz neu ist die Info nicht, denn der geplante Releasezeitraum wurde bereits beim Summer Game Fest 2021 bekanntgegeben . Seitdem hüllten sich jedoch sowohl die Starbreeze Studios als auch Publisher Prime Matter in Schweigen. Das könnte sich aber in den nächsten Wochen und Monaten ändern.Der neue Teaser zu Payday 3 verrät derweil aber noch nicht sehr viel, außer, dass 2023 das Jahr des Koop-Shooters werden soll. Geplant ist die Veröffentlichung für den PC und Konsolen, wobei Letztere nicht näher spezifiziert werden. Vermutlich wird der dritte Teil der Bankräuber-Saga aber mindestens auf der PlayStation 5 und Xbox Series X | S erscheinen.Trotz der fehlenden Details nimmt der Teaser der Fan-Community immerhin eine Sorge: Payday 3 wird am PC auf Steam erscheinen. Nach der Ankündigung , dass Prime Matter, ein Label von Plaion (früher Koch Media), als Publisher fungiert, gab es einige Spekulationen darüber, dass Payday 3 möglicherweise zeitexklusiv im Epic Games Store erscheinen könnte.Das ist aber nicht der Fall – zumindest solange sich bis zum fertigen Release nichts mehr ändert. Die Steam-Produktseite ist schon online, wobei auch diese kaum weitere Details enthüllt. Dennoch lässt sich Payday 3 bereits auf die Wunschliste packen.Aus früheren Infoschnipseln ist jedoch bekannt, dass die Payday-Gang rund um Dallas, Hoxton, Chains und Wolf Washington D.C. hinter sich lässt. Stattdessen konzentriert sich Payday 3 auf New York City als neuen Einsatzort der kriminellen Bande.Was sich spielerisch im Vergleich zu den Vorgängern ändert, das bleibt bisher ein Geheimnis. Allerdings sollen in Payday 3 auch moderne Erscheinungen, wie zum Beispiel das Thema Kryptowährungen, eine wichtigere Rolle spielen. Am Grundprinzip, der Kombination aus Stealth, Ego-Shooter und Koop-Mechaniken, dürfte sich aber voraussichtlich nicht so viel ändern.Wann mit ausführlichen Informationen zu Payday 3 zu rechnen ist, lassen die Starbreeze Studios noch offen. Angesichts der für dieses Jahr geplanten Veröffentlichungen ist es jedoch wahrscheinlich, dass der Geheimnisschleier in absehbarer Zeit gelüftet wird.Letztes aktuelles Video: Summer Games Fest Its PAYDAY